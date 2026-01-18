黃澤鋒感恩母留遺產　太太高齡誕女生死一線：女人好偉大丨專訪2

黃澤鋒經歷過一段失敗婚姻，與首任太太Winnie於2004年離婚，2010年再與現任同齡太太陳麗麗（Lilian）再婚。眼前的他是一位專一顧家的好丈夫、好爸爸，但回想年輕時其實亦有過瘋狂歲月，澤鋒直認一向多桃花，「你望我個樣，有身材、有高度、靚仔、有樓、有車，你估多唔多女吖嗱，一定多啦！我話你聽冇女朋友都唔信啦！」自信十足。

黃澤鋒直認自己一向多桃花。（林志龍 攝）

黃澤鋒年輕時係游泳健將，外型好煞食。（林志龍 攝）

年輕時有車有樓有錢，直言多女人埋身。（林志龍 攝）

「欲擒先縱」收服浪子 戒煙戒酒當結婚禮物

問到現任太太如何收服這位火爆浪子？黃澤鋒笑言：「佢冇嘢收服我先死。」原來陳麗麗用的是一招「欲擒先縱」。拍拖期間，太太從不束縛他，「佢由得我，我出去玩，由我。我好坦白講以前都多女朋友，佢話唔緊要啦。」這份豁達反而讓黃澤鋒感到難應付，因為發脾氣還可以想辦法，但太太那種「你就係你，我就係我」的態度，讓他學會了自重。

兩人拍拖不到一年就決定註冊結婚。婚前兩星期，黃澤鋒主動送了一份一生受用的禮物：戒煙戒酒。曾開酒吧的他，每日要抽兩包煙、喝掉半瓶甚至一瓶威士忌。為了這份「責任」，他狠下決心全部戒掉，即便初期肚子脹得難受，他也甘之如飴。「我攞個頭埋去箍自己，我係心甘情願。」

黃澤鋒45歲時與陳麗麗結婚，終於安定落嚟。（受訪者提供）

婚前兩周，黃澤鋒決定戒煙戒酒。（受訪者提供）

兩夫妻婚後已經好想生小朋友。（受訪者提供）

產房外求神生死一線 大聲喝醒「小黃妃」

兩人在45歲同齡結婚，求子之路卻天意難測。直到52歲，陳麗麗才懷上第一胎「小黃妃」黃熙恩。懷孕過程驚險萬分，三、四個月時已出現流血，隨後全身長滿如地圖般的妊娠疹。

入產房分娩時更是驚心動魄。太太因妊娠毒血症血壓飆升，麻醉藥向上谷導致失去反應，必須由半麻轉為全麻。黃澤鋒被請出手術室，在那煎熬的一個半小時內，他求遍了所有的神。「我冇做過傷天害理嘅事，只係想兩個人入去，三個人出返嚟，只想佢平平安安。」直到姑娘報喜，他看著不愛哭的女兒，大聲喝道：「醒未！」女兒大哭一聲，他才稍覺安心。看著昏迷未醒的太太，他內心只有一句話：「我脾氣臭啲，但我冇傷害人架嘛！」

陳麗麗52歲高齡懷第一胎。（受訪者提供）

當時出好多妊娠疹，最嚴重全身都生晒。（受訪者提供）

大女熙恩出世後，一家人都好開心。（ig@babefayefaye）

大女熙恩出世後，一家人都好開心。（ig@babefayefaye）

人工受孕保胎 太太自打300針：我欠咗佢

因為大女妃妃一句「想要個細妹」，三人開家庭會議後，決定在超高齡之際再度求子。雖然曾經歷自然懷孕小產的痛，但在醫生建議下，他們選擇了人工受孕（IVF）。58歲的黃澤鋒，去年再度迎來次女黃熙喬。

這次懷胎比第一胎更辛苦，太太為了安胎，肚子上打了起碼二、三百針。黃澤鋒看著太太從最初打到肚皮黑青瘀血，到後來練成熟手，他直言見到針都腳軟。「我真係佩服到五體投地，女人真係好偉大，我同老婆講：『我欠咗你』。」

有妹妹好開心。（ig@babefayefaye）

熙恩錫晒妹妹熙喬。（ig@babefayefaye）

教愛女應對歧視：老不代表無活力

這份「超齡幸福」屢遭網民抨擊，連妃妃上學也曾被同學嘲笑父母年紀大。黃澤鋒表示不用安撫女兒，而是選擇坦然教育。愛女曾跟爸爸計數：「到我40歲，你咪98歲？」他笑著回應：「係呀，但老唔代表教唔到你，老唔代表冇活力。」

黃澤鋒不明白網民為何對高齡生育充滿惡毒留言，「你老咗之後佢要照顧你，你生佢出嚟做咩，佢嚟呢個世界有冇問過佢？」他直言這種邏輯是「搵嘢嚟鬧」。他認為每對父母都會照顧小孩，正如他現在努力鍛鍊，是為了將來能照顧太太，而非寄望小孩養老，但若小孩願意回饋，那便是一份安慰。

黃澤鋒覺得即使老都可以有活力。（林志龍 攝）

現在黃澤鋒除咗係游泳教練，仲有泰拳評判。（林志龍 攝）

+ 2

感激媽媽留下可觀遺產

回首人生，他感慨萬千。90 餘歲的媽媽離世後留下了遺產，讓他感到無比感動與慶幸，「仲要唔係小錢，個個都有一份」。從自信浪子到責任老父，黃澤鋒明白，人與人之間應該多點愛，而他現在最大的心願，就是守護好這份得來不易的四口之家。

黃澤鋒好掛念離世父母。（林志龍 攝）

黃澤鋒感激媽媽留下遺產。（ig@briancfwong）

想聽更多黃澤鋒人生經歷！就要今晚18:30上《香港01》YouTube睇足本訪問！