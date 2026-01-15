殿堂級巨星夫妻被偶遇暖心對話內容流出　太太真實狀態令網民驚嘆

現年78歲的林子祥與65歲的老婆葉蒨文 (Sally) 於2022年的音樂真人騷《聲生不息》以靚聲唱功大比拚，兩人的演出亦贏盡了讚賞，在內地人氣爆升。兩人在台上使出渾身解數鬥技，私底下夫妻倆卻是十分之恩愛，結婚至今30年依然甜蜜。夫妻倆近年不時被偶遇，經常出雙入對，足證夫妻感情極好，羨煞旁人。

夫妻倆好恩愛（微博＠林子祥）

林子祥葉蒨文是圈中模範夫妻（微博@葉蒨文)

林子祥等行李被認出

日前有網民於社交網分享了偶遇林子祥與葉蒨文的合照與經歷，以「我去！偶遇到林子祥和葉蒨文了！」為標題，發文寫道：「第一張明星合影誰能想到是他們！#偶遇明星。二編：是和我一個飛機 香港飛杭州的 18:15左右落地 我去完廁所出來就看到神似林子祥的一個人站在我的行李車旁邊張望行李有沒有出來 然後立馬查了xhs確實有演唱會在17號，我又走近看了一下，神似葉蒨文還有一個應該是經紀人？也在一起，更確定就是他們了」。

阿Lam林子祥及Sally葉蒨文一連五場的《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》圓滿結束，尾場氣氛勁high，全場觀眾企足全場，尖叫聲幾乎震爆紅館！（官方提供圖片）

葉蒨文狀態令人讚嘆

博主又公開了她與葉蒨文的對話內容，她鼓起勇氣上前問了葉蒨文是否本人，葉蒨文溫柔的回答「是的」博主再問可否與他們合照？葉蒨文即表示：「合影可以啊，自拍就行啊」，又喊了老公林子祥：「過來，合影啦」，並對博主說：「你準備好就可以合影啦」，得悉對方準備好後，便一起自拍了兩張合照。相中可見林子祥與葉蒨文全程笑容滿面，表現得極之親切親民，一點架子都沒有。化了淡妝的葉蒨文看來相當凍齡，狀態絕佳，獲不少網民大讚保養得好好，博主就補充說：「是的！而且特別年輕」。