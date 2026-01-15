章小蕙罕談後悔因戀愛腦嫁鐘鎮濤　因前夫剝奪子女探視權崩潰痛哭

現年62歲的章小蕙一生人相當傳奇，她出身書香世家，父親章建國是加拿大中文電視台的創辦人，含着金鎖匙長大，更被封為「香港第一拜金女」。雖然曾經歷離婚及負債脫身，章小蕙近年捱出頭，榮升時裝買賣顧問和帶貨女王，以優雅高貴形象脫穎而出。近日她接受知名主持人魯豫的訪問，激罕談及後悔嫁給前夫鍾鎮濤，更剖白多年來對一對子女的虧欠與心痛。

章小蕙優雅有氣質。（章小蕙小紅書）

近日章小蕙接受知名主持人魯豫的訪問。（節目畫面）

章小蕙後悔嫁鐘鎮濤

章小蕙穿上氣質優雅的米白色的外套及牛仔褲亮相節目，一頭烏黑豐盈長髮及緊緻的皮膚驚艷不少網民，凍齡力非常驚人。在訪談中，章小蕙罕有談及與前夫鍾鎮濤的一段婚姻。她形容當時只有24歲的自己是個不折不扣的「戀愛腦」，不顧父母反對，一心憧憬愛情便決心下嫁，最終卻以離婚收場。她無奈地表示如果能對過去的自己說句話，她會勸自己別那麼早把自己困在婚姻裡：「多看看吧，因為最痛苦的是沒有選擇的人生。」

章小蕙在節目中後悔表示自己當年戀愛腦。（節目畫面）

章小蕙認為女性在失敗的婚姻中應該早去早回。（節目畫面）

章小蕙暗示被剝奪見子女的權利

章小蕙指離婚一刻並沒有哭，但最心疼的是讓一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴未能在完整的家庭中成長。她在訪問中透露曾被前夫剝奪探望子女的權利：「想見孩子都見不著，跟被藏起來了一樣」，並承認：「我不是合格的媽，但我有我的苦衷。」可惜一切都讓子女更自己漸行漸遠，女兒鐘嘉晴早年曾表示「范媽媽更疼我」，對生母章小蕙避而不談，而兒子更曾直言要和章家斷絕關係。

章小蕙最心疼的是讓一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴未能在完整的家庭中成長。（節目畫面）

她在訪問中透露曾被前夫剝奪探望子女的權利。（節目畫面）

章小蕙因聖誕節找不到子女痛哭

章小蕙憶起往事，透露離婚後唯一一次痛哭，是因為聖誕節找不到子女。她指當時忙於打理時裝店，剛好聖誕節有一天假期，所以滿心歡喜地預訂了文華酒店準備與孩子們共度佳節。可惜等了一天也找不到孩子，電話也無法接通，最終崩潰痛苦了一整晚，她坦言難過落淚並非因為離婚，而是心疼孩子無辜地被牽扯到大人的矛盾之中。

章小蕙否認自己是「拜金女」。（小紅書）

章小蕙否認係「拜金女」

章小蕙多年來被貼上「拜金女」的標籤，對此她並不認同，更澄清自己從未依附他人，即使在婚姻期間，都是靠誌社寫專欄賺取稿費，以支付租屋、聘請保姆和司機的開銷，始終靠自己的努力維持體面的生活。