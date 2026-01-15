霍震霆獲授中國人民大學名譽博士　霍啟仁與泰籍新婚太太到場見證

霍英東長子霍震霆昨日（14日）獲授中國人民大學法學名譽博士學位，但身為體育、演藝、文化及出版界立法會議員的霍啟剛因出席新一屆立法會首次會議，未能親身到場見證，事後他在社交平台發文祝賀父親，並表示為父親感到驕傲。雖然霍啟剛缺席，但霍啟山、霍啟仁（霍啟人）及泰籍新婚太太Namfon都有出席觀禮。

相中所見，霍啟山及霍啟仁分別站在霍震霆的兩側合照，而Namfon以一身深色長風褸衣上陣，優雅大方，但首次陪同老爺出席公開場合的她，面對鏡頭似乎有點靦腆。霍震霆與1977年港姐冠軍朱玲玲在1978年結婚，開創港姐嫁入豪門先河，兩人於尖沙咀美麗華酒店筵開360席，這對「才子佳人」的組合令不少人羡慕。婚後朱玲玲相繼誕下三子，為霍家開枝散葉，不過這段婚姻最終在2004年正式結束。三個兒子都年輕有為，當中孻仔霍啟仁前年5月向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，去年11月兩人在雲南玉龍雪山正式舉行婚禮。

