59歲溫碧霞海灘影靚相打扮似足少女極凍齡　衣着一原因惹網民熱議

現年59歲的溫碧霞年輕時曾是不少人心目中的性感女神，她演過的經典角色海潮至今依然令人印象難忘，她所飾演的妲己更是妖嬈嫵媚天花板，至今無人能超越。溫碧霞除了人靚心地亦好，她於2000年嫁給富商何祖光，婚後兩人未有生育，2010年在內地收養一名被遺棄在火車站的孤兒，更尋找醫生把他的皮膚病和咳嗽治好，為他改名作何國倫（Xavier），一直視如己出地照顧，一家三口生活幸福。溫碧霞不時會於社交網分享她的日常生活點滴，偶爾還會發放性感福利圖。

毫無疑問，溫碧霞必定為電視史上「最美妲己」。（《封神榜》劇集劇照）

溫碧霞與家人度過美好時光。（IG@irenewan730）

昨日溫碧霞於抖音分享了她的一輯全新靚相，相中可見她身穿粉紅色吊帶連身迷你裙置身沙灘上，打扮極之年輕，樣貌也是一貫的凍齡。雖然溫碧霞已年過半百，但是她仍保留住一顆純真少女心，經常作這類青春打扮，心境永遠年輕。一向駐顏有術的她，多年來都Keep得好好，無論樣貌和身材都不似她的實際年紀，絕對是圈中冰河級凍齡美魔女，狀態之佳令人羨慕。而網民的焦點就落在溫碧霞的衣着之上，甚至大感不惑，驚訝她在天寒地凍的冬天10多度氣溫下，在沙灘穿那麼少，為了靚真是抵得冷，也不怕着涼會感冒，可算是豁出去了。

溫碧霞最新一輯靚相。(抖音截圖)

溫碧霞打扮少女。(抖音截圖)

溫碧霞騷美腿。(抖音截圖)

溫碧霞keep得好好。(抖音截圖)

溫碧霞唔怕凍。(抖音截圖)

