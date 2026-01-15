甘比進駐抖音分享生活愛好積極交流　內地網民竟問：甘比做什麼的

富商「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻擁有數百億身家，一度位列香港女首富之位。甘比與大劉恩愛多年，兩人育有三個仔女，身為賢妻良母的甘比主力照顧家庭，相夫教子。她近年愛上鈎織，並開設了一站式鈎織店。身為店長的甘比，事事親力親為，不但親身落場打理，還會以導師身分親自教授，不少圈中好友如兩位閨蜜鄭秀文和鍾楚紅、都曾收過其作品以及跟她學習。

甘比拎自家品牌手袋。（截圖）

甘比自爆試過一日食8餐！（小紅書）

甘比穿上由Lilian Kan設計的晚裝，令人眼前一亮！（IG圖片）

甘比進駐抖音竟有內地網民不認識她

甘比近年除了努力經營她的鈎織店，亦向kol界發展，去年10月就正式進駐內地社交平台小紅書，分享她的日常生活、鈎織興趣之餘，還會拍片介紹香港特色。甘比於去年除夕，又正式進駐了另一內地社交平台抖音，實行多平台同大家分享她的生活與愛好。她於第一個作品的文案中寫道：「我真係甘比呀，我來抖音啦！新年快到啦，未來我會在這裡跟大家分享我喜歡的美食和鈎織，希望你們跟我一起CityWalk。歡迎大家跟我留言交流噢。」看來她真的好喜歡在網上跟網民互動。有網民就問甘比是真甘比還是假甘比，獲本尊親自回覆說：「真呀。」另外竟然有網民不認識甘比，問道：「不懂就問，甘比是做什麼的？」結果有近300個留言回覆。

網民留言。(抖音截圖)

網民留言。(抖音截圖)

甘比進駐抖音。(抖音截圖)

甘比分享生活日常。(抖音截圖)