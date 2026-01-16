李施嬅復合失敗親證正式分手　車崇健：放手對她好，對我自己好

現年44歲的李施嬅（Selena）去年初宣布與星級健身教練車崇健（Anson）解除婚約兼分手，但兩人其後一起參加內地綜藝節目《再見愛人5》，李施嬅在節目中力數前未婚夫車崇健的不是，不少網民都為她感不值，但最後李施嬅成功被車崇健打動，在大結局「下車」相擁復合，掀起網民熱議。不過在最新一期節目中，李施嬅同車崇健親證已經分開！

李施嬅（Selena）與星級健身教練車崇健（Anson）拍拖8年，經歷了多次分分合合。（影片截圖）

二人因為節目備受關注。（《再見愛人5》微博圖片）

李施嬅親證正式分手

在最新一期節目中，一眾嘉賓都十分關心李施嬅同車崇健的現況，對此，李施嬅就表示：「我們分開了，我們就是沒有在一起了。」令眾人大感驚訝！李施嬅解釋：「其實我們之後也有見面的，因為我答應過他我們會吃頓飯，他確實是很努力地改變，我吃飯的時候他也沒有看手機，他要看的時候他說『不好意思，我要回一個信息』，就很好的。」

車崇健決定放手：對她好，對我自己好

而車崇健回憶起兩人食飯時都不禁甜笑，大讚李施嬅當日狀態Fit爆，猶如「發光」：「我從來沒見過她這麼開心，她跟我說她很忙，飛來飛去，拍電視劇、拍廣告什麼，我馬上想起來我跟她一起，她從來沒有這個狀態，跟她談話我覺得有點陌生，有點距離。吃完這個飯之後，我覺得我應該放手的，不是沒有愛的感覺，只是我覺得我自己馬上想起了我們之前的多少的不開心，我想她開心，如果她看見我想起之前的事情就不好吧，我覺得我放手，她應該有一個更好的會出現，什麼時候我不知道，但是對她好，放手都是對我自己好。」不少網民對於兩人的決定都表示尊重，期望他們能各自找到幸福！

李施嬅撰長文回應爭議

李施嬅事後撰長文回應《再見愛人5》爭議，她表示在節目「下車」，沒有想過是最終要復合的結果：「那時候心情特別複雜，除了因為有愛之外，有部分是不忍心看到Anson受傷的樣子。」她還指：「下車是我們當時覺得最快樂的選擇，心裡覺得對的選擇。現在不在一起也是我們當下覺得對的選擇。」而車崇健亦發文稱學懂了一些過去需要改善及更需要用心感受的地方：「我非常期待展開我的新生活，因為這個並不是終點，而是抱著感恩的心態來對待每一天。更加愛惜我將來的另一半，家人及朋友。」

