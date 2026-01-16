76歲黎彼得「吊鹽水」坐輪椅現身　身體狀況極其虛弱嚇壞觀眾

現年76歲的殿堂級填詞人、「鬼馬才子」黎彼得早前極罕現身著名填詞人向雪懷的演唱會，然而當晚最令全場震驚的一幕是黎彼得竟然坐在輪椅上、推著鹽水架由工作人員推上台，身體狀況看似極其虛弱，令在場觀眾一度大為揪心。



黎彼得「吊鹽水」坐輪椅現身。（截圖）

身體狀況看似極其虛弱。（截圖）

過程嚇壞觀眾。（截圖）

影片可見，坐在輪椅上的黎彼得現身時，手上掛著點滴瓶，面容「憔悴」，配合燈光效果，不少人擔心他病重入院後仍堅持現身撐場。不過，當黎彼得一開口，全場隨即爆笑。原來這只是他與向雪懷精心安排的表演環節，旨在以自嘲方式展現「兩位老藝人的搞笑聚會」。他在台上與向雪懷談笑風生，大談當年填詞的輝煌歲月，甚至幽默地拿自己的身體狀況開玩笑，盡顯其一貫的「頑童」作風。雖然是表演，但亦側面反映了兩人的深厚交情。

黎彼得因流感入ICU。

黎彼得有糖尿、貧血、腎功能指數過高等問題，住院期間輸了兩包血，出院後暴瘦十幾磅。

多次因健康問題暫停節目

雖然當晚的「病容」是演戲，但黎彼得近年因流感入過ICU（深切治療部），他透露當時大小二便有困難要插尿喉、輸了兩包血等等，醫生更發現黎彼得不但患貧血、糖尿病，腎功能指數亦過高，因此他出院後瘦了十幾磅。原以為其身體已慢慢回復，想不到又多次因健康問題暫停網上節目，實在教人擔憂。

黎彼得的網台節目突然停止更新，黎彼得忽然「人間蒸發」，一度令人擔心。（資料圖片/葉志明攝）