謝霆鋒打網球有姿勢有實際　獲網民讚全能藝人：周身刀張張利！

現年45歲的謝霆鋒由出道至今憑零死角靚仔樣圈粉無數，當年與余文樂、陳冠希、吳彥祖及馮德倫躋身千禧男神之列。霆鋒依然活躍娛樂圈，舉行巡迴演唱會之餘又拍電影，近年更積極發展廚藝事業。日前霆鋒在社交平台分享了一段打網球的片段，有姿勢有實際，獲網民大讚為「周身刀張張利」的全能藝人。

謝霆鋒無論樣貌還是身材都保持得非常好。（謝霆鋒微博圖片）

謝霆鋒是演藝圈中的出名的多棲藝人。（謝霆鋒微博＠鋒味）

謝霆鋒網球技術精湛震驚網民

日前霆鋒在社交平台分享了一段接受網球訓練的片段，片中霆鋒身體協調性非常扎實，精確控制擊球落點，板板有力，有姿勢有實際。有大批網民看到片段後，都忍不住大讚霆鋒唱歌、彈結他、演技精湛，想不到連球技都這麼出色：「謝霆鋒應該是娛樂圈網球水平比較高的明星之一了」、「感覺應該打了很久網球」、「技術很出色！」、「真沒想到連網球都打得這麼好」、「這是我見過目前藝人裡打得最好的」、「有啥是鋒哥不會的」、「太全能了吧」、「周身刀張張利」、「誰家的偶像啊！怎麽這麽全能」。

日前霆鋒在社交平台分享了一段接受網球訓練的片段。（IG/@chefnicookies）

霆鋒球技精湛！（IG/@chefnicookies）

網民敲碗想看謝霆鋒與周杰倫對決

另外，有其他網民更表示想看謝霆鋒與周杰倫對決：「我想知道，謝霆鋒和周傑倫比賽，誰能贏」、「鋒哥運動能力比周傑倫強」、「謝霆鋒小時候在加拿大打過比賽的」、「謝霆鋒會贏吧 因為他做一行精一行」、「小謝小時候有網球底子的，之前節目里他羽毛球打得不錯就是靠網球的底子」、「感覺謝厲害 球質很高」、「感覺謝霆鋒吧 一看動作不是同一個水平」。

謝霆鋒打網球有姿勢有實際！（IG/@chefnicookies）

板板有力！（IG/@chefnicookies）

霆鋒獲網民讚全能藝人！（IG/@chefnicookies）