郭可盈林文龍為愛女慶祝16歲生日　林天若亭亭玉立收花收巨鑽

前TVB花旦郭可盈在2004年與林文龍結婚，婚後育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿。昨日（14日）是林天若的16歲生日，郭可盈同林文龍為愛女大搞Party慶生，相中所見，現場以鮮花及氣球佈置，枱上擺了大紥紅色及粉紅色玫瑰花，還有一頂皇冠及巨型鑽戒，而生日蛋糕就是豹紋設計，再綁上紅色蝴蝶結，並插上「16」的閃石數字蠟燭，身穿紅色晚裝的林天若亭亭玉立，盡得父母優良基因，一家三口合照十分溫馨！

收花收巨鑽。（影片截圖）

郭可盈同囡囡面貼面合照，足見兩母女感情要好，郭可盈更感觸寫道：「Happy Sweet 16 Our Darling Girl ! 時日如飛，由當天6個月大的Baby girl 👶🏻到6歲的小女孩👧🏻搖身一變成為今天16歲的美少女了💃🏻！我們的生命因你的到來更精彩、更動聽！感謝上天給予妳樂天、聰穎、懂事的品性🙏🏻受教、孝順更是妳令父母保持年輕不老的良方妙藥👏🏻👏🏻哈哈😘😘Thank you dearest ! 願妳繼續帶着善良的心、自信和天賦，努力勇敢地追逐夢想，做最快樂真實的自己 ! 🌈🌟With your kind heart and beautiful soul, you will always get anything you want ! 🌟祝福妳健康平安、每天充滿喜樂、遇到的人和事皆美好！爸媽永遠愛妳愛妳愛妳…...❤️❤️❤️」

一家三口溫馨合照。（IG@khy_official）

郭可盈寫道：「懂得感恩的女孩最有福！難忘的Sweet 16」。

林天若讀名校品學兼優

郭可盈多年來對囡囡都悉心栽培，Tania現時就讀於私立名校保良局蔡繼有學校，品學兼優的她曾獲獎學金，更曾連續三年奪得學科冠軍！除了成績優異之外，Tania更識畫畫、唱歌、彈鋼琴、結他、拉小提琴等，亦熱愛跳舞，尤其喜歡韓國女團BLACKPINK。Tania曾透露未來希望從事音樂相關的工作，譬如製作人、創作歌手、唱跳藝人或作曲家等等。

