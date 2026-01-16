李日朗前度黃靜藍否認嫁入豪門　謙稱：一個比較富裕啲嘅家庭

HOY TV主持黃靜藍兩年前與拍拖五年的男星李日朗分手收場。雖然這段感情未能開花結果，但女方在回復單身後桃花運極旺，火速公布新戀情，對象更是坐擁飲食王國的才俊Wilson。兩人在2024年底宣布求婚成功，隨即傳來雙喜臨門的好消息，二人的愛情結晶品女兒「Baby Sienna」已於去年8月平安出世。在誕女半年後，修身成功的黃靜藍近日補辦婚禮，出嫁場面極盡奢華。極速開工的她日前為HOY TV賀年節目《開飯啦》錄影，提到婚禮，黃靜藍笑言抖足3日才回到氣。



極速開工！（陳順禎攝）

黃靜藍此前就在IG分享大喜日子，在誕女半年後準備補辦婚禮。（IG@bluenamchu）

提到被指嫁入豪門，黃靜藍回應指：「豪門？唔係嘅，一個比較富裕啲嘅家庭，但又冇去到咁誇張，唔係唔係。我覺得嫁入乜嘢家庭都好，要做好自己嘅工作，咁我又唔係要好依靠男家嗰邊，自己都係財政獨立、工作獨立。（同Shirley比呢？）Shirley勁好多，唔可以咁比唔可以咁比。」黃靜藍又透露計劃再追B。

否認嫁入豪門！（陳順禎攝）

黃靜藍早在去年12月便曾在IG「放閃」，分享過大禮的照片，當時相中已見滿枱金器海味，排場十足。（IG@bluenamchu）

據知情人士透露，黃靜藍的老公Wilson背景殊不簡單。他畢業於英國倫敦國王學院法學系，屬高學歷精英，早年曾成立印刷公司，其後陸續開辦三間公司，現時更坐擁龐大的飲食王國，身家相當豐厚，絕對是圈中的「鑽石級筍盤」。

1月3日待嫁新娘Nam Wong在IG限時動態頻頻出PO，率先曝光接新娘前的花絮。（IG@bluenamchu）

1月4日黃靜藍再在IG限時動態轉發多條由親友拍攝的婚禮現場盛況。畫面中，黃靜藍頭戴精緻的閃鑽皇冠，身穿設計高貴的露肩婚紗，與老公Wilson進場接受祝福。（IG@bluenamchu）

黃靜藍胸前掛著的一個金豬牌，長度驚人直達肚臍位置；而兩手佩戴的數對巨型龍鳳鈪，造型立體且極其粗身，戴上手後竟長達半條手臂。（IG@bluenamchu）