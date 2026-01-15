「電視小姐」佳麗罕現身受訪　父親因婚外情離開最後臨終前重逢

何嘉麗參選1986年TVB舉辦的「電視小姐」，是第一屆亦是唯一一屆，當年的冠軍是王綺琴，亞軍是鄭艷鳳，季軍則是高靜，何嘉麗五強止步。比賽完畢，何嘉麗加入TVB，同期還有鄭伊健、李家聲、吳啓明（吳啓華哥哥）、吳婉芳（86年港姐亞軍）等人，然後便開始展開其演藝身涯。

何嘉麗有鄰家少女感覺。（劇集截圖）

與何嘉麗喬宏情同父女

何嘉麗在TVB打滾12年，比較經典的作品包括《義不容情》的陳少玲、《我係黃飛鴻》的小娟娟、《刑事偵緝檔案》系列的芬女、《壹號皇庭V》飾演楊嘉麗娜，不過可能星運平平，於1999年便全面退出。

何嘉麗是TVB「御用女警」。（劇集截圖）

其實何嘉麗還有另一個職業，就是輔警，更在警隊當中認識了同為基督徒的男朋友，這位男朋友更成為了她後來的丈夫，於加拿大的教堂舉行婚禮。講起她的婚禮，由於在破碎家庭長大的關係，爸爸因為婚外情而離開她們一家，所以婚禮上並沒有爸爸挽手進入教堂行禮，但何嘉麗在藝人之家認識喬宏和喬太小金子，夫婦二人對她相當好，當知道嘉麗有這個情況，喬宏就對她說：「會帶埋套「踢死兔」去加拿大拖妳入教堂行婚禮。」這令何嘉麗相當感動，免得人生出現遺憾。在退出視圈後，她曾與丈夫經營餐廳，主打星馬美食，後來修讀神學課程畢業，是虔誠的基督徒。

自從退出娛樂圈，何嘉麗都鮮有露面，不過就有唔少人將佢同DJ兼歌手嘅另一位何嘉麗搞亂。

何嘉麗日前接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的新城《Ben同Benson『Chur』到行》節目錄音訪問，Carrie在節目中分享了她人生中兩段刻骨銘心的經歷，包括陪伴妹妹對抗癌魔直至離世，以及與失散多年父親的重逢與和解，而信仰是支持她走過這段艱難旅程的最大力量。

何嘉麗日前接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的新城《Ben同Benson『Chur』到行》節目錄音訪問。（公關圖片）

何嘉麗送別癌末胞妹

何嘉麗的妹妹於2003年確診乳癌，其後癌症復發。當時正在修讀神學的何嘉麗，一有時間便陪伴妹妹就醫。然而，就在她神學畢業的第二天，醫生告知她妹妹的生命僅餘數週，後來每天她都肩負起照顧者的角色，陪伴妹妹度過人生最後階段。

何嘉麗回憶道，她利用這段時間與妹妹分享自己的信仰，令人安慰的是，妹妹最終亦接受了信仰，「佢最後都信咗主，離開嘅時候冇痛苦，因為佢有三種癌症，血癌、肝癌同骨癌，其實應該好痛。」

何嘉麗送別癌末胞妹。（公關圖片）

何嘉麗父親因婚外情離開最後臨終前重逢

更令人驚訝的是，在妹妹離世約兩個月後，何嘉麗突然接到來自醫院防止自殺組的電話，通知她失聯超過十年的父親因第二次自殺未遂入院，嘉嘉在徵得母親同意後，與母親一同前往醫院。

在醫院重逢的那一刻，何嘉麗首次見到父親流淚，父親對她說：「『我真係折墮，呢個係我嘅報應，你哋今日仲肯嚟睇我』，第二句就係話『你嘅主救咗我，我好番一定要跟你返教會』。」原來父親在跳海自盡時感受到一股力量將他拉回，並將此歸於嘉嘉所信的上帝。

何嘉麗在父親臨終前重逢。（公關圖片）

儘管父親不久後便離世，但何嘉麗感恩能在父親生命的最後時刻與他重逢，陪伴他走完人生路，更難得的是拍下了人生中第一張、也是唯一的「全家福」，「呢張相我每次有機會去分享嘅時候，都會攞出來，我只係想話畀大家知，我所信嘅係真實嘅。」