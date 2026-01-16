守誠者｜25歲印裔小鮮肉成家宏做警察　唔識中文被歧視叫「阿差」

TVB劇集《守誠者》以陳小春為首的衝鋒隊警員為故事主軸，劇中有不少演員演出，例如任達華、李治廷、湯加文、熊黛林、吳嘉龍、陳惠敏、喬寶寶等等，陣容新鮮又強勁！在眾多警員之中，不難發現一位份外搶鏡的印裔「小鮮肉」，原來他叫做成家宏（Karan Cholia）。



成家宏（Karan Cholia）在戲中飾演警員。（《守誠者》截圖）

印裔「小鮮肉」

這位印裔「小鮮肉」其實就正是2021年電影《我的印度男友》的男主角。雖說外表與大家不同，但他卻是由細在香港長大的香港人。在演藝生涯中，他面臨挑戰，常被提供刻板印象角色，如黑幫或歹徒，後來他堅持演戲路，才逐漸跳出既定的框框。在多年前的訪問中，他提到：「這就像燈泡亮起，讓你意識到看到像自己的人在大螢幕上的力量。這是榮譽，能連接文化，讓觀眾學習印度文化並分享香港視角。」

成家宏（Karan Cholia）演技唔錯。（《守誠者》截圖）

曾做電影男主角

約於4年前，他曾接受《香港01》訪問，直言多年前有導演在Instagram上發現他，拍攝了一個廣告後表示，他因為身形較肥，所以外形不太適合。後來他用了一個月時間極速瘦身。「細個時候我經已想成為演員，有咗呢個機會之後，好似living my dream。」

戲中男主角(左一)成家宏，都是在香港出世，有印度血統的香港人。（《我的印度男友》劇照）

成家宏又幾靚仔喎。（ig圖片）

我想除「南亞裔」呢個標籤

訪問中也曾提過社會上對南亞裔的歧視。他說「我唔會話歧視，不過佢哋唔夠認識。香港人睇我哋，好似我哋睇你哋，個個人在樣都係一樣。我想電影行業對我哋認真啲，唔係下下都叫我哋做黑社會、古惑仔。我係想移除南亞裔呢個標籤，我哋自己都係香港住呢度出世，我唔想人哋叫我哋南亞裔。」另外在一篇傳媒訪問中，他也曾表示不喜歡被稱為「阿差」，望大家不要取笑他們。

《我的印度男友》由陳欣妍以及成家宏（Karan Cholia）主演。（官方圖片）

成家宏外型真係幾好。（ig@karancholiaa）