有線大隻男主播接受未婚夫單膝跪地求婚：我的「我願意」毫不猶豫

有線新聞主播陳書君（Vincentius）與男友Steven相戀六年，兩人不時透過社交平台分享甜蜜互動，讓外界見證他們的感情。經過多年的穩定交往，這段感情終於在2026年迎來新的里程碑。日前，陳書君正式宣布與Steven訂婚，並舉辦了一場浪漫的訂婚宴，好友與多位主播同事親臨現場，共同祝福這對戀人。

有線新聞主播陳書君（Vincentius）與男友Steven相戀六年。(ig@vincentchan1013）

陳書君正式宣布與同性密友Steven訂婚。(ig@vincentchan1013）

陳書君被Steven單膝跪地深情告白

陳書君在社交平台分享了訂婚宴照片，當晚場地佈置極具心思，以白色鮮花鋪成的小徑搭配燭光點綴，其間更有以鮮花構成的大型愛心佈景，上面寫著「Will You Marry Me」。Steven單膝跪地，手捧鑽戒深情告白：「Vincent，你願唔願意同我一齊，將日子過成我哋鍾意嘅夢，將呢個安樂窩塞更加多嘅時間，直到永遠呀？」這份真摯的告白令陳書君感動落淚。而陳書君也毫不猶豫地答應：「我願意！」長期以來，陳書君無懼外界目光，勇敢做自己，不僅在社交平台上分享和Steven的合照，還利用自身影響力支持LGBTQ群體（非異性戀的社群統稱）。

陳書君被Steven單膝跪地深情告白。(ig@vincentchan1013）

當晚場地佈置極具心思，以白色鮮花鋪成的小徑搭配燭光點綴，其間更有以鮮花構成的大型愛心佈景，上面寫著「Will You Marry Me」。(ig@vincentchan1013）

他在訂婚後表示：「給我的未婚夫，我未來的丈夫，你是我人生中最美好的冒險。我的『我願意』毫不猶豫，因為我的答案一直都是你。謝謝你帶給我如此完美的驚喜。感謝所有到場見證（並保守秘密！）的親朋好友，你們的愛對我們意義非凡。謝謝你們成為我們選擇的家人！」這場訂婚不僅是愛情的象徵，也是對彼此六年堅守的一次最高禮讚。

陳書君與Steven好幸福。(ig@vincentchan1013）