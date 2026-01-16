東張西望｜多位苦主被泰拳教練「老點」去財仔借錢　總數達400萬

昨日（15日）一集的《東張西望》講到一位叫阿Matt的騙子以投資為名，騙去10多名受害人達400萬元。多名苦主「報東張」都表示被阿Matt騙財，這位阿Matt做過網約司機亦做過泰拳教練，她們都被阿Matt叫去財務公司借錢。

Dian為阿Matt負債40多萬

苦主Dian向東張主持俞可程表示2021年認識當時聲稱做網約車司機的阿Matt，他指當時任職的拳館想辦瑜珈班，而Dian與他談完合作，被誘投資其他項目：「一落到樓下佢就話唔關拳館事，佢話佢公司有啲計劃，咁就想我畀個名去參加，佢就話類似BUD計劃。」不用出錢就有分紅，於是Dian就心動了。阿Matt稱要Dian提供個人和公司所有資料，給財務審批：「我以為係佢公司嗰啲財務，即係account嗰啲。到佢話借錢啦，有個金額係30萬，先知道原來係同財務公司借錢。」之後Dian才知道是向財務公司借30萬，一兩個月就可以收回借款和分紅。

Dian的入息證明借不到30萬，所以由家人出面去財務公司借錢。阿Matt還表示會簽文件保障大家，並由公司法律部的劉律師跟進，令Dian和其家人放下戒心：「嗰3間財務公司係佢指定嘅，佢一定係要求嗰間財務公司啦，同埋嗰筆金額啦，仲有一定要係同一日去處理呢筆錢。」及後Matt又以資金周轉困難向Dian的家人再借12萬，兩個月後阿matt失蹤，令Dian家人損失10幾萬之外，還要負責30幾萬債務，Dian找劉律師，但原來連劉律師都是假的。Dian問劉律師全名及在什麼律師樓上班，劉律師都沒有給予答案，只告訴Dian他叫「Anson」。

Janice與阿Matt相識3個月便被誘投資

另一位苦主Janice是阿Matt的前女友，二人相識3個月便被誘投資， Janice指阿Matt說：「有朋友介紹佢個內地投資項目，咁就話佢會做個股東，佢需要15萬，可以一兩個月內還返畀我。」同樣被騙向3間財務公司借錢，結果同樣要Janice 還債。Janice催還錢時，阿Matt態度極差，並拉黑Janice的所有通訊方式。Janice找阿Matt家人還款，但只還一半後就消失。於是Janice以小額錢債的方式追討，雖然勝訴，但是阿Matt上訴，到去年年底終於有結果，正式判決阿Matt敗訴，但仍無法追回款項。

Dian和Janice都分別到拳館向負責人求證，除了證實阿Matt到處騙錢，在負責人幫忙之下，Dian和Janice互相認識，再合力聯絡不同的苦主，發現有朋友損失超過200萬，導致因欠債無法跟家人移民，寵物狗也因無錢醫病，失救而死。東張主持和苦主嘗試聯絡阿Matt，不同手機號碼都沒有人聽，再傳訊息，也無回覆。致電阿Matt媽媽，對方立即收線。致電劉律師時，對方聲稱打錯，然後轉落留言信箱。上網搜尋，竟然發現這個手機號碼屬於旺角一間夾公仔店舖。苦主根據合作協議書內的抵押地址查冊，業主亦並非阿Matt或其父母。Dian已經報警，同時已經落口供。

