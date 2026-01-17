臥底洪小姐劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《臥底洪小姐》韓劇有文現敬作為編劇，樸敾虎為執導，由朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結領銜主演的一套以復古辦公室喜劇為題材的電視劇。韓劇女王朴信惠挑戰最強反差， 同時飾演35歲的社會菁英和20歲少女，減齡童顏演出，與高庚杓繼《鄰家花美男》相隔十三年後再度合作，更有人氣女團成員ITZY有娜首次亮相劇集，帶來有趣的復古浪漫喜劇！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

圖片來源:https://tvn.cjenm.com/

《臥底洪小姐》電視劇情大綱

1997 年外匯危機前，35 歲的證券監督院監督官洪金寶（朴信惠 飾）察覺到一筆可疑的資金流動。為了追查詐騙小企業主的韓民證券黑幕，她掩飾自己職業菁英的身份，借了妹妹的名字「洪薔薇」去偽裝成 20 歲的少女，以最底層的新進員工職位潛入公司危機管理部門。洪金寶做臥底一方面要抵住男性主導的職場壓力，不惜自食其力，與年輕的女同事合作，一方面還要秘密地一步步循着資金、人脈和權力關係查出特權階層的腐敗真相。計劃進行當中，洪金寶意外相遇大學時的戀人申正祐（高庚杓 飾），他隱藏著他不可告人的野心，為了達到目的不擇手段，成為了韓國證券的新任總裁。如今面對立場不同的「洪薔薇」，使他陷入抉擇的困境。職場和情感上的發展火花不斷，以清新、輕鬆、真摯的方式，展現一位孤獨的職業女性的故事。

《臥底洪小姐》播出時間｜最新追劇日曆

《臥底洪小姐》電視劇幾時播? 《臥底洪小姐》一共有16集，由Netflix、tvN播放，2026年1月17日起tvN每週六至週日下午9點10分播出，而Netflix就由1月17日播放。

《臥底洪小姐》演員人物關係圖

圖片來源:https://tvn.cjenm.com/

《臥底洪小姐》演員

朴信惠 飾 洪金寶／洪薔薇

證券監督院資本市場調查局證券監督官→韓民證券危機管理本部職員，偽裝身份20歲高中畢業的洪薔薇，潛入資金流動有可疑的韓民證券秘密調查

圖片來源:https://tvn.cjenm.com/

高庚杓 飾 申正宇

新任韓民證券社長，重返汝矣島的經營顧問兼企業獵人工作狂，大學時曾喜歡過洪金寶

圖片來源:https://tvn.cjenm.com/

河潤景 飾 高福熙

韓民證券秘書室裡社長專屬秘書，夢想是在洛杉磯生活；與洪金寶同住職員宿舍301室

圖片來源:https://tvn.cjenm.com/

曹瀚結 飾 阿爾伯特·吳／吳阿藍

韓民證券危機管理本部長，仗着是會長的外孫空降公司，對企業經營無興趣，更愛電影

圖片來源:https://tvn.cjenm.com/

有娜 飾 洪薔薇

金寶借名的妹妹，遊蕩街頭、不喜歡讀書的嘻哈女孩，畢業後就讀美容學院