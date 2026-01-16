中年好聲音4｜40歲「斜槓媽媽」歌手再戰舞台　曾踏上格林美舞台

《中年好聲音4》周日（18日）播出第8集，香港賽區迎來最終回。今集繼續高手雲集，5燈選手多達4名！而今集特別之處，是有遠道自美國而來、曾經踏上格林美舞台的參賽者唯一，以及歌手出身、《中3》100強止步、今年捲土重來並一舉獲得五燈的可嵐！

可嵐選唱《你是你本身的傳奇》。(公關提供)

感性演繹《你是你本身的傳奇》唱盡高低得失人生寫照

現年40歲、被捧為《中4》「顏值擔當」的「斜槓媽媽」可嵐，以《你是你本身的傳奇》回歸《中年》舞台，成功斬獲5燈。可嵐充滿故事性的演繹，令出名閹尖、更一向著重參賽者演繹歌詞技巧的周國豐亦讚不絕口：「頭先特別有幾句，你好真心地唱嗰幾個字，『高與低、得與失，即使無法躲避，你是你本身的傳奇』，我總相信機會係留畀準備嘅人，而你係機會留畀再準備嘅人。」

海兒大讚：啱啱一聽你把聲突然間諗起，我覺得你把聲好似一個Disney Princess。(公關提供)

肥媽亦表示：佢真係有星味，好靚，成件事好舒服去演繹呢隻歌嘅歌詞，我好快就撳咗。(公關提供)

周國豐：我總相信機會係留畀準備嘅人，而你係機會留畀再準備嘅人。(公關提供)

張佳添拋豪言睇好可嵐：好多人將會知道邊個係可嵐

海兒：「我覺得你把聲好似一個Disney Princess，你唔單止把聲有魅力，亦好有舞台魅力，I can’t take my eyes off you.」肥媽：「佢真係有星味，好靚，成件事好舒服。」張佳添則讚可嵐唱出了閱歷：「《中年》點解咁成功，因為每一個需要Second Chance嘅人就喺呢度可以發揮，你頭先首歌係唱緊你自己嘅故仔，你將你咁多年唱歌嘅靈魂一次過攞晒畀我哋，依家好多人將會知道邊個係可嵐。」其實「高與低、得與失，即使無法躲避」亦確實是可嵐真實寫照。

張佳添就指除唱功有閱歷，更表示《中年》係一個好好嘅舞台。(公關提供)

可嵐的歌手夢由2005年參加TVB全球華人新秀歌唱大賽開始，2008年正式出道做歌手的她，曾推出個人單曲《愛麗絲》、《匆匆一生》等，並曾憑《安全感》勇奪《CASH流行曲創作大賽》冠軍，可惜之後便一直沒有代表作。2010年，可嵐展開了第一段婚姻關係，最終因遭受家暴離婚，幾經轉折才於2022年展開第二段婚姻重過新生活。演唱結束後，可嵐在後台與凍齡「餅印」媽咪溫馨互動，畫面暖爆。

演唱結束後，可嵐亦顯得相當興奮，返到後台更與「餅印」媽咪溫馨互動。(公關提供)

