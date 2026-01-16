方力申身家億億聲安排老婆入住無敵海景坐月　31歲葉萱承諾生3個

45歲的方力申（Alex/小方）與細14年的太太葉萱（Maple）去年底喜迎愛女Isla，正式加入新手爸媽行列。有女萬事足的小方，日前正式陪太太「坐完月」回歸工作崗位。他昨日（15日）在社交網大晒溫馨短片，更自爆因為一個「英明決定」，成功令太太回心轉意，承諾會為方家開枝散葉，揚言要生夠4個小朋友，挑戰做娛圈多仔公。

方力申去年情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

一家三口。（IG@alexfongliksun）

安排無敵海景讓老婆舒適坐月

方力申在IG貼出一段太太在月子中心休養的短片，室內環境極寬敞，擺放一張三座位梳化，配備電視、獨立的洗手盆等設施，更屬高層房間，可以眺望無敵海景，環境極舒適，令入住的人心曠神怡。片中見小方抱住囡囡Isla盡顯慈父樣，學習餵奶、掃風、幫BB沖涼，更不時大玩「Skin to skin」增加親子連繫。小方透露，原來今次兩人能達成再生B共識，全靠他在太太生產及坐月期間表現滿分。

他撰文轉述太太的話指：「Maple話佢做嘅最好決定係無痛分娩，而佢話我做嘅最好決定，就係頭一個月一齊住月子中心。一來佢可以專心坐月，二來可以畀我學習做新手爸爸。」由於在月子中心得到全面支援，令一度被懷孕不適嚇怕的Maple重新考慮生育計劃，更向小方開出誘人條件：「佢話只要繼續有呢兩樣嘢（無痛分娩及一齊坐月），可以生多兩個！」

Isla五官如「倒模」方力申

從曝光的短片可見，滿月不久的Isla五官輪廓與爸爸方力申簡直是「餅印」，遺傳了爸爸的超高鼻樑及立體輪廓。Isla面珠墩飽滿，額頭高圓，小小年紀已極具明星相。小方自爆，其實內心目標不止「生三個」。他笑言：「跟住我話，咁不如你諗多一樣嘢，就生夠四個喇！講笑啫，我係冇講出口嘅。由結婚後Maple話可以生四個，到到懷孕期間太辛苦佢就話最多生兩個，然後而家Isla 出世之後，過程得到咁多support，佢就話可以生住三個先。嘻嘻，多謝晒，第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！」

三年抱兩不是夢 目標生夠四個

其實Maple對生育的態度一直反覆，小方曾表示被太太下「催生令」，稱Maple最初的目標是生三個，但懷孕期間因身體不適，一度改變主意說只想生一個，後又因為擔心「Middle Child」（中間的孩子）會被冷落，一度豪言：「四個，你得唔得！」其後小方笑稱：「由結婚後Maple話可以生四個，到到懷孕期間太辛苦佢就話最多生兩個，然後而家Isla 出世之後，過程得到咁多support，佢就話可以生住三個先。嘻嘻，多謝晒，第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！」方力申日前出席活動，明言計劃今年內再度懷孕，務求達成「三年抱兩」的目標。

收藏天價藝術品身家「億億聲」

方力申絕對是娛樂圈的隱形富豪。身為畫廊老闆方毓仁之子，Alex自2005年起在父親薰陶下，收藏逾百件天價的藝術品，笑言藝術品如「煲醋」越老越香，更曾被方爸爸踢爆兒子身家「億億聲」。

Alex現居於2017年以4,450萬元購入的元朗3,365呎豪宅，屋內儼如博物館，擺滿藝術名作及Figure，有指連坐廁旁的一件雕塑已價值200萬！加上他早年炒樓斬獲逾千萬，又與胞弟及其他朋友合資7位數字購入團體馬「將俠」及「將義」，榮升馬主，絕對是名副其實的「鑽石級」好爸爸！

