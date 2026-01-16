張柏芝細佬張柏文近況曝光　曾揸Uber搵食傳因一原因與家姐鬧不和

影后張柏芝早在18歲時已出道，憑五官標緻清純氣質爆紅，她的兩個弟弟張豪龍、張柏文亦隨家姐步伐先後入行，可惜兩兄弟演藝事業發展平平，始終未能大紅，毅然轉行。近日有網民於內地偶遇張柏文，並將合照分享到社交平台，張柏文近況引起網民熱議，更指他意外撞樣73歲的伍衛國。

張柏文於2002年加入娛樂圈，簽約成為歌手，但發展平平，演出機會極少。（抖音）

張柏文與張柏芝很好。（抖音）

張柏文曾於抖音曬出與媽媽的合照。（抖音）

張柏文被指撞樣73歲伍衛國？

從網民分享的合照可見，久未露面的張柏文身形壯碩，似乎有積極健身，當日他戴上眼鏡，穿上白色T恤及黑色外套，打扮斯文。雖然身材Fit爆依然靚仔，但由於髮線明顯向後移及稀疏，令他看起來比實際年齡成熟，更有網民指他與現年73歲的資深演員伍衛國有幾分相似。

從網民分享的合照可見，久未露面的張柏文身形壯碩。（微博）

張柏文星途不順 曾揸Uber搵食

張柏文於2002年加入娛樂圈，簽約成為歌手，但發展平平，演出機會極少。其後張柏文開始創業，他曾在銅鑼灣開樓上吧，當時柏芝同謝霆鋒都有捧場，之後他又投資車行，有指張柏文曾因為買車騙取差價激嬲柏芝，令姊弟關係一度決裂，柏芝更斷絕所有經濟援助，但之後張柏文因欠租遭戶主及法庭追數，柏芝不忍細佬陷入困境，得知張柏文有意加入Uber司機行列即豪送一部逾70萬港元的七人車給細佬，讓他可以靠揸車自食其力。近年張柏文望能繼續在演藝圈發展，可惜機會不多，最近一次亮相已是2023年在電視劇《一舞傾城》中客串。

近年張柏文望能繼續在演藝圈發展，可惜機會不多。（劇集畫面）

最近一次亮相已是2023年在電視劇《一舞傾城》中客串。（劇集畫面）

曾被指與家姐不和

多年前曾一度傳出張柏文因買車騙取差額激嬲柏芝，導致姊弟陷入冷戰，2023年7月張柏文接受內地電台節目《麗人麗語》訪問談及往事時，澄清與家姐關係依然要好，更指兩姐弟每周都會聯繫，談得最多的是小朋友的事、問候等等。