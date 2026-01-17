「嫩版周秀娜」粗聲粗氣公審老公　夫妻雙眼皮唯獨女兒單眼皮？

現年36歲的「籃球女神」方泳琳（Jessie）與前甲一籃球員陳張敏（Ryan）於2023年結婚，去年8月誕下囡囡Railey後，經常在社交平台分享育兒點滴。不過，前日（15日）方泳琳卻在IG限時動態上演一場「公審老公」戲碼，因為兩夫婦同樣擁有深邃的雙眼皮，但半歲大囡囡至今仍是單眼皮，方泳琳質疑老公的雙眼皮是經過後天加工，場面爆笑！

「籃球女神」方泳琳（Jessie）與前甲一籃球員陳張敏（Ryan）於2023年結婚，去年4月報喜造人成功。（IG@lamlamjessie）

影咗輯靚靚孕照。（IG@lamlamjessie）

方泳琳質問老公：連我都呃埋

影片中，方泳琳粗聲粗氣質問老公說：「個個人都話阿女嗰對眼似你，阿女都未有過雙眼皮，我見人哋一出世就有㗎嘞，我雙眼皮，你又雙眼皮，吓，點解阿女依家仲係單眼皮？」一直被影大特寫的陳張敏只能一臉無奈地苦笑，幽默回應：「問你喎呢個要！」暗示要問當事人才知道，方泳琳再說：「大部份都話佢隻眼係似你嘅。你肯定係去咗割，你連我都呃埋。」兩夫妻的互動充滿情趣。

方泳琳粗聲粗氣質問老公係咪割咗雙眼皮。（IG@lamlamjessie）

兩夫婦都係雙眼皮，但囡囡出世至今都係雙眼皮。（IG@lamlamjessie）

bb女皮膚白嫩，雖然係雙眼皮，但依然好得意。（IG@lamlamjessie）

「嫩版周秀娜」曾遇渣男 婚後變幸福人母

現年37歲的方泳琳，曾是香港女子乙組籃球隊「悠悠」成員，擔任得分後衛。她在2017曾參演當年話題電影《29+1》，飾演女主角周秀娜的年輕版，2021年以「Renci」參加ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》，之後演出劇集《大叔的愛》，又在張天賦（MC）主演的電影《夜校》中亮相。雖然方泳琳曾在節目《晚吹—戀講嘢》中自揭曾遇過籃球員渣男，但最終情定陳張敏，婚後更誕下萌爆B女，老公更願意陪產兼剪臍帶，相信無論單或雙眼皮，在媽媽心中都是最完美的寶貝。

陪入產房。（IG@lamlamjessie）

