港姐冠軍做阿寶勁興奮　被葉念琛發掘：話唔定佢睇到我港女嘅特質

2024年香港小姐冠軍倪樂琳（Ellyn）卸任後繼續於幕前發展，早前更獲葉念琛導演邀請出演短片女主角飾演「阿寶」。今日（16/1）倪樂琳為TVB慈善節目綵排時，就分享了當時心情。



葉念琛導演搵倪樂琳（Ellyn）做「阿寶」。（ig截圖）

倪樂琳：「comfirm咗用我之後，我仲post ig畀朋友睇，我有一兩個朋友都好震驚。我有個朋友，佢係葉念琛導演忠實fans，佢好鍾意睇佢啲戲，佢話好開心：『你竟然做阿寶！』我自己都好驚訝，一個新人都（可以做阿寶），好感激，好開心。」

倪樂琳在慈善節目中出演音樂劇。（林迅景 攝）

倪樂琳有「城大李嘉欣」稱號。（資料圖片）

收到消息後，心情是怎樣的？倪樂琳回答：「我真係唔夠膽相信，因為葉念琛導演喺香港有好多fans，我好不可置信。（懷疑自己？）係，因為我選完港姐之後，style比較成熟啲，好港姐，（覺得）好似同以前啲阿寶唔係好似。然之後，嗰日採訪之後，有media話以往阿寶都係比較港女啲，我就諗，話唔定佢睇到我身上港女嘅特質。」

倪樂琳 (前排中) 曾組女團影寫真。(IG圖片)

記者表示倪樂琳卸任後更活潑，她也回答：「我其實本身就係咁，本身都係一個好搞笑嘅人。你問港姐佳麗都知，我係比較癲癲哋，講嘢無厘頭啲，但係港姐唔可以咁樣，所以我諗，港姐抑壓住我幽默嘅一面。」

倪樂琳是《2024年度香港小姐競選》冠軍。（資料圖片）