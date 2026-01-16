東張西望｜採訪遇精神失常點處理　俞可程提自己唔好發夢：跑咗先

「東張女神」俞可程今日（16/1）為慈善節目的表演環節綵排，她坦言自己唱歌不算好，更笑言因為有其他前輩，所以也不會太擔心。



俞可程為《東張西望》主持之一。(截圖)

惡臭鄰居

俞可程為《東張西望》新冒起的「女神」之一。講到《東張西望》，無不會想起「老鼠曱甴屋」個案。她表示，曾經報道過「夜香姐」，也報道過一單獨居失明老人的個案。她表示，雖然獨居失明老人的個案並未播出，但卻令她有深刻印象。她說，當時原本想追訪惡臭鄰居的投訴，後來經了解後，發現是一名獨居失明老人居住，才會引致這些情況。

俞可程表示有留意屯門市廣場開槍事件。（林迅景 攝）

屯門市廣場開槍事件 俞可程：睇完個心唔舒服

昨晚屯門發生途人被挾持，後施襲者被警員開槍制服的事件。俞可程說：「睇完之後個心都唔舒服咗一段時間，跟住我諗咗好多，點解最近或者呢一兩年多咗咁多喺街度冇理由斬人嘅個案。（社會上精神壓力多咗？）就算我哋東張，都收到好多精神失常，或者太大壓力，唔開心，抑鬱嘅，都收多咗（報料）。」

俞可程曬身材反擊被指太瘦。(IG圖片)

遇事第一反應：跑咗先！

她坦言，外出做採訪時也會時常注意環境及自身安全。「因為有時真係避唔到，如果touch wood有一日要去訪問類似嘅精神失常嘅人，如果佢襲擊我咁點算呢。我都有口自己講，希望唔好遇到啦，如果真係遇到嘅時候要點樣處理，所以我都有練跑！（啱呀，第一個反應跑）跑咗先！同埋我會提自己去訪問時一定要打醒十二分精神，真係唔好發緊夢。」