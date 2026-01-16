東張西望｜工人姐姐涉虐兒被捕　半夜餵奶狂搖BB個頭令人心寒

《東張西望》今日（16/1）報道一單懷疑工人姐姐虐兒個案。化名阿C的僱主表示，因自己有小朋友，又需要上班的關係，所以去年10月聘請了一名印尼姐姐到港照顧三個月大的BB。她表示，曾於視像通話及睇過姐姐的自我介紹短片，對方表明曾於新加坡工作，又有照顧小朋友，及接受視像監控，所以經中介就聘請了工人姐姐到港。



（《東張西望》截圖）

工人姐姐狂搖BB個頭

事前，僱主阿C也聘請了陪月一個星期，以教授工人姐姐照顧BB的事宜。過了一段日子，阿C發現工人姐姐與BB一同睡覺，阿C表達不允許。又過了一些日子，阿C打算查看工人有沒有與BB一同睡覺，才發現晚上的時候，工人餵奶後竟用力搖晃BB的頭部。從短片中可見，BB頭部被搖晃後前後左右晃動。阿C發現有此情況後，向中介詢問意見，再決定再給工人機會，並關心她是否不堪工作量太重，並指出不能搖晃BB的頭部。阿C表示，工人姐姐當時指自己沒問題。

阿C請工人姐姐，怎料會發生BB被傷害的事件。（《東張西望》截圖）

BB最無辜。（《東張西望》截圖）

三個月大的BB。（《東張西望》截圖）

咁樣搖個BB腦部會有影響。（《東張西望》截圖）

工人姐姐涉虐兒被捕

其後，阿C發現BB沒精打采又不肯飲奶，所以再檢查視像監控的影片，又再發現同樣情況。隨後她聯絡中介，叫中介上門並即時解雇有關的工人姐姐及報警。警方隨後將工人姐姐帶走調查。

《東張西望》向香港大學醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華查詢，關教授表示，有關行為有機會影響BB腦部及損傷腦部，建議接受檢查。

唔止一次，仲有第二次。（《東張西望》截圖）

阿C都話怕怕。（《東張西望》截圖）

專家指出這些動作有機會傷及BB腦部。（《東張西望》截圖）