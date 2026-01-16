容祖兒盤點蔡卓妍男友五大優點　染手足口病暴瘦8磅：食唔到嘢！

容祖兒（Joey）、鄧麗欣、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、柯煒林、王丹妮、朱鑑然及胡子彤等今日（16日）於銅鑼灣出席品牌專門店開幕活動，以品牌時裝及手袋配飾亮相，吸引現場數百粉絲圍觀。容祖兒於活動上接受傳媒訪問，表示已入紙啟德主場館排期，希望今年舉行演唱會，至於檔期因尚未確認無法透露，但表示不會限於啟德才舉辦個唱：「唔會！有更好嘅場地，或者大家都會再考慮，未到最後一分鐘都充滿變數。我好希望2026年都有一個新演唱會畀大家，我好期待！」

容祖兒於活動上接受傳媒訪問，透露有意今年開演唱會。（葉志明 攝）

容祖兒在活動現場轉圈圈，心情非常好！（葉志明 攝）

容祖兒盤點阿Sa男友五大優點

提及好友阿Sa蔡卓妍首度認愛健身教練男友，容祖兒就表示：「我見過！我係咪一早知？好事近？真係想得太遠喎！係開心嘅，我feel到佢開心，其他一切都有可能嘛。」至於對阿Sa男友得印象，Joey就盤點五大優點：「佢好有禮貌、好大隻、好健碩、對飲食好謹慎，好照顧身邊嘅人。」談到會否礙於是好姊妹男友而不出手感受一下肌肉，Joey表示：「要摸我摸關智斌得啦！都有得揮！」

容祖兒大讚阿Sa男朋友有禮貌、好識照顧人。（葉志明 攝）

染手足口病暴瘦8磅 容祖兒：完全食唔到嘢！

阿Sa蜜運中，Joey表示未有介紹健身教練朋友認識撮合：「可惜㗎，咁又唔一定要一模一樣嘅！」但表示健碩亦為擇偶條件之一，皆因自己也相當高䠷。容祖兒談到早前旅行，卻表示因為染上手足口病反而暴瘦：「年底我手足口病，病咗一大輪瘦咗8磅，但依家肥返晒！好嚴重，我完全食唔到嘢，為期10日！每朝剩係飲白粥，唔可以有任何味道！」Joey表示舌頭腫脹，無法說話，過程相當難受。