Ian陳卓賢聞姜濤密謀過檔即扮傻　避談轉公司傳聞：佢去踢英超？

容祖兒（Joey）、鄧麗欣（Stephy）、MIRROR成員Ian陳卓賢、柯煒林、王丹妮、朱鑑然及胡子彤等昨日（16日）於銅鑼灣出席品牌專門店開幕活動，以品牌時裝及手袋配飾亮相，吸引現場數百粉絲圍觀。近日有傳姜濤有意轉投其他唱片公司，陳卓賢聞言即扮傻笑言：「轉會？佢去踢英超？我冇聽過喎！同埋應該冇咁快完約。但如果佢去踢英超，我會恭喜佢！絕對會入場支持！」

陳卓賢提到姜濤轉唱片公司傳聞隨即扮傻。（葉志明 攝）

陳卓賢搭飛機寫半首結婚曲

早前陳卓賢到澳洲出席Yanny陳穎欣的婚禮，他透露前日（15日）才正式回港，並指婚禮上有不少難忘時刻：「好多喎！最主要係大家好開心、好有愛！感動到飛返嚟嘅時候寫咗隻歌！幻想自己將來婚禮要播首咩歌，幻想緊、所以只係寫咗半首！」陳卓賢因為出席Yanny婚禮獲得靈感作新作，表示自己未有夢想中的婚禮：「冇人會另一半都未出現，就plan定自己wedding嘅……有啲奇怪嘅！即係一定要有煙花，仲要爆出嚟我個樣！冇嘅，到時要問下另一半嘅意見。」Ian亦表示婚宴上有飲幾杯並唱歌助興：「我唱咗一啲開心、Sweet嘅歌，賀下一對新人。」

陳卓賢在Yanny的婚禮上亦有唱歌祝福一對新人。（葉志明 攝）

陳卓賢在飛機上寫出半首結婚歌。（葉志明 攝）

陳卓賢盼今年下半年開演唱會

至於新歌下半首完成時間，陳卓賢表示希望今年內面世：「唔剩係我結婚先啱用，我希望大家結婚都可以用呢隻歌，繼續寫落去先啦！」並透露今年計劃集中於音樂方面：「以我所知，現有會實行嘅計劃就係音樂為主，拍戲拍劇暫時未知，可能將來會有。」表示2026年上半年工作忙碌，未有機會放假旅遊；下半年則有意開演唱會：「大家睇返《Tears》Blu-ray嘅時候，都懷念返演唱會、想再睇Concert，收到大家嘅訊息，都係相當好嘅idea！」