中年2丨女歌手碩士畢業證書淘寶賣55蚊？　急刪Po：費事嘈亂巴閉

《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏），日前在社交網報喜指自己圓夢成為碩士生，大晒一張「MBA工商管理碩士」畢業證書。本來好勵志，怎料卻演變成「學歷羅生門」，遭網民火速搜證，指證書疑似來自淘寶，淘寶價只需55蚊人仔？

陳俞霏係《中年好聲音2》第五名。（IG@itchiii_1314）

陳俞霏亦係女團MISSY成員。（IG@itchiii_1314）

MBA證書被指欠權威性

陳俞霏日前在IG興奮發文：「啊霏！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標。」她更揚言「學習新知識令自己快樂」、「生活處處都係舞台」，言辭間充滿正能量。不過，網民的關注點卻落在證書發出機構「Academy Europe Open University」上。有眼利網民指出該機構雖然聲稱有各種「認證」，但並非國家級官方教育部門，更狠批：「名又Academy又University，一睇就知係假嘢。」甚至有人質疑證書上的姓名排列格式完全不符合歐洲習慣，「First name同Last name都唔識分」。

陳俞霏日前在IG興奮發文：「啊霏！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標。」（IG@itchiii_1314）

網民貼淘寶截圖瘋傳 陳俞霏反擊：唔自證任何嘢

最令人尷尬的是，有網民搜出網購平台的樣本，發現只需人民幣55.2元，就能獲得一張相似度達99.9%的「同款」證書。Threads上隨即湧現大量辛辣評論：「學識買淘寶都咁招積？」、「之前基哥老婆示範咗一次，點解仲要再做多次？」

面對排山倒海的質疑，陳俞霏雖然火速刪除IG帖文，但就在限時動態霸氣反擊：「我決定唔去自證任何嘢，因為咁係件好無聊嘅事，反正學到係我自己，刪就係費事你哋嘈亂巴閉。」不過，由於她在Threads的帖文尚未刪除，大批網民繼續湧入留言，笑言：「我都買返兩張放喺補習社先！」

陳俞霏雖然火速刪除IG帖文，但就在限時動態霸氣反擊：「我決定唔去自證任何嘢，因為咁係件好無聊嘅事，反正學到係我自己，刪就係費事你哋嘈亂巴閉。」（IG@itchiii_1314）

