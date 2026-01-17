柯煒林去年失落金馬影帝未感失落　分享現況：我存在即係身體健康

容祖兒、鄧麗欣、MIRROR成員陳卓賢、柯煒林、王丹妮、朱鑑然與胡子彤等昨日（16日）於銅鑼灣出席品牌專門店開幕活動，以品牌時裝及手袋配飾亮相，吸引現場數百粉絲圍觀。Will柯煒林即將再赴台灣為《大濛》謝票，表示曾提議新作能在香港上映，但相關手續需要交由電影公司負責：「我希望可以啦，喺唔同地方畀大家睇《大濛》！」

柯煒林出席品牌活動，面色紅潤、心情亦非常歡快。（葉志明 攝）

柯煒林於活動上接受傳媒訪問，全程有講有笑。（葉志明 攝）

失落金馬影帝毫不失落

柯煒林去年憑《大濛》提名金馬影帝但未有得獎，表示自己毫不失落：「我玩得幾開心喎！認真啲諗有啲Kam：因為見到鳳小岳、張孝全，我諗起《女朋友男朋友》；又見到桂綸鎂（主動派心？）唔係喎，佢嗌我個名先，我係回應啫！不過個回應真心咗少少！」然而在台灣出席金馬獎期間，被台媒追踪跟拍與家人行程，柯煒林表示：「有少少受寵若驚，大家最好都係唔好理我，我全家都偏低調，我係最高調嘅！」

柯煒林笑言桂綸鎂先叫自己的名字，自己派心只是熱情回應。（葉志明 攝）

從未被認錯做許光漢：佢塊面細好多！

柯煒林被台灣媒體及粉絲大讚似「許光漢+JYP（朴軫永）」的混合體，對於粉絲的看法，Will笑言：「大家覺得咪似囉！有化妝同冇化妝嘅分別！有化妝梗係似許光漢、冇化妝咪有才華啲囉！」柯煒林卻表示從未在台灣被認錯成許光漢，大讚對方更精緻：「佢塊面細好多，我有見過、真係巴掌臉，係我三分二！」

柯煒林表示從未被錯認做許光漢，大讚對方面容更精緻。（葉志明 攝）

《世外》或推出音樂劇：因為音樂最能夠治療人心！

《世外》去年成為年度最賣座港產片，柯煒林表示未知會否有續作或成為系列，但透露：「我哋喺謝票嘅時候討論過，會唔會做舞台劇呢？因為《世外》音樂劇感覺上幾有幻想空間，因為音樂最能夠治療人心！」柯煒林表示近日亦盡力為舞台劇學習練聲：「我有跟Vocal Coach，因為做完舞台劇發覺個projection（聲音投射）可以再做好啲！所以搵返當時嘅教練學習練習。」笑言若是唱歌會更大壓力！

柯煒林透露《世外》或推出音樂劇。（葉志明 攝）

柯煒林更新健康狀況：我嘅存在就係身體健康！

柯煒林去年患上肺腺癌，談到最近密集工作的身體狀況，Will表示：「我覺得我嘅存在即係身體健康，大家見到我就知道有癌症其實可以好似我咁，做好多唔同嘅嘢。無論用咩態度面對，總之唔好逃避，有唔舒服就睇醫生、做身體檢查。」表示一直收到外界對他的關心與愛，希望大家對他講身體健康同時自己亦要注意。柯煒林最後表示：「要直視自己嘅情緒，身心靈健康未來兩年大家要好好守護！」