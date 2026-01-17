鄧麗欣讚方力申父女似餅印　嘆九餅難重聚：上次已經搞到元氣大傷

容祖兒、Stephy鄧麗欣、MIRROR成員陳卓賢、柯煒林、王丹妮、朱鑑然及胡子彤等昨日（16日）於銅鑼灣出席品牌專門店開幕活動，以品牌時裝及手袋配飾亮相，吸引現場數百粉絲圍觀。剛從西藏旅遊返港的Stephy，透露男友今次未有同行，僅與朋友享受旅程，卻表示驚覺自己年齡大：「今次比之前去嘅時候，高原反應大咗！返嚟都未適應返咁多空氣，所以有少少醉氧、容易眼瞓！以前唔知係咪後生啲，冇乜嘢㗎，跑嚟跑去都冇問題；但依家行得快少少都唔掂！」

鄧麗欣出席品牌活動，外貌造型360度零死角。（葉志明 攝）

鄧麗欣笑言西藏之旅驚覺自己年紀大，高山反應更見嚴重。（葉志明 攝）

鄧麗欣早前從西藏旅遊返港。（葉志明 攝）

鄧麗欣透露今年工作計劃甚多，涵蓋音樂、電影等類型，發覺最近時間過得特別快：「眨下眼紅館演唱會已經一年喇！」提及早前首次奪得叱咤樂壇頒獎典禮「我最喜愛女歌手」獎，Stephy表示聽到支持自己的家人朋友及粉絲所講的說話，不禁毛管戙：「要多謝嘅人實在太多喇！唔止係近幾年工作嘅人，以前一路陪住我嘅人都好重要！」至於當年出道不久一同奪得新人獎的Cookies姊妹們，Stephy笑言經常回憶當年的歲月：「唔可以話辛酸嘅，我覺得有甜有苦囉！好慶幸自己組合出道，如果我嘅性格一開始一個人出道，我覺得冇辦法，要身邊嘅人支持、陪住我行嘅人其實好重要！」

鄧麗欣獲「我最喜愛女歌手」獎，感謝多年一路陪伴同行的人。（葉志明 攝）

不少鄧麗欣粉絲希望再見到「九餅」重聚，Stephy表示知道為粉絲多年心願，但亦嘆指：「其實上次紅館已經想咁做，知道係佢哋心願，想送呢份禮物畀一路支持我哋嘅人。但上次已經搞到元氣大傷，好難好難！」Stephy表示日前與Kary吳雨霏見面，亦有討論相同話題：「唉，我好明白佢，對呢件事又愛又恨，想出嚟，但作為三個小朋友嘅媽咪，真係好難分身！」

鄧麗欣嘆九餅聚舞台難成事。（葉志明 攝）

大讚方力申愛女似足爸爸

鄧麗欣前度方力申早前誕女，Stephy大讚Isla似足爸爸：「好似佢呀！好搞笑、真係好似佢！」