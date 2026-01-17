鄭健樂Rocky被貼「賤男」街招　終蒲頭疑還擊：你看蒼天饒過誰！

現年58歲的前港男冠軍「大隻Rocky」鄭健樂，最近可謂是非纏身。繼早前與「波神」崔碧珈（Anita）傳出差21歲的「父女戀」慘遭女方決裂切割後，近日Rocky更驚傳在旺角街頭被貼街招追債！街招內容直斥他「食軟飯幾十年」、「世紀賤男」，更爆出其二十年婚姻結束的內情。神隱多日後，Rocky終於在IG限時動態以黑底白字還擊！

2021年，Rocky終與結婚廿年妻子離婚，未知是否與經濟問題有關。（IG@ rockychengofficial）

Rocky現職健身教練。（IG@ rockychengofficial）

旺角驚現「大頭」街招 控訴Rocky食軟飯兼求包養

近日有讀者向《01娛樂》爆料，指在旺角街道外牆及快餐店地下，見到多張印有Rocky照片的街招。內容相當火爆，用字極盡辛辣，直指Rocky是「過氣藝人」、「食軟飯食咗幾十年」，更指其前妻因忍無可忍才選擇離婚。街招中更指控Rocky欠下周街「大耳窿」，並早已申請破產避債：「以為申請咗破產可以唔使還錢……喺社交網站周圍食女求包養！」內容更提醒一眾女性不要受騙，形容他是「香港世紀賤男」。《01娛樂》曾聯絡Rocky查詢是否得罪人或被誣衊，但至截稿前未有回覆。

近日有讀者向《01娛樂》爆料，指日前在旺角見到Rocky被貼街招，內容指控他幾宗罪及稱他欠債、破產等。（讀者提供）

街招分別指Rocky食軟飯、出面爭落周街大耳窿、以為申請破產可以不還錢、於社交網站周圍「食女」求包養等，更稱：「呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」（讀者提供）

Rocky黑底白字反擊：果報也許會遲到

面對「世紀賤男」的指控，Rocky今日（17日）終於在IG「蒲頭」，以黑底白字寫下充滿佛家因果論的字句回擊：「傷害過你的人，在傷害你的那一刻，他的因報就已經開始了，任何事情都有因果，該有的一定不會少，果報也許會遲到，但永遠不會缺席，凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰！」字裡行間似乎暗示自己才是受害者，並警告貼街招者將有報應。

Rocky終於「蒲頭」，寫下佛家因果論，字裡行間似乎暗示自己才是受害者。（IG@ rockychengofficial）

Rocky最近是非纏身。（Facebook@Rocky Cheng）

「父女戀」決裂變仇人 崔碧珈狠撇「裝單純」教練

Rocky早前因擔任崔碧珈健身教練而傳出緋聞，引發連串風波，他突然將Facebook的感情狀態改為「與Anita Chui交往中」。正當網民以為這段「父女戀」開花結果，崔碧珈卻強硬澄清單身，更暗諷有人裝單純「獵食」其身邊朋友。雖然Rocky當時以「冇心人係清白」自辯，但崔碧珈已取消追蹤男方，令Rocky由網民口中的「純愛戰士」形象瞬間崩壞。

崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

Rocky隨後高調宣布戀情，更新facebook感情狀況，透露與崔碧珈戀愛中！（facebook@Rocky Cheng）

崔碧珈記者會上否認戀情，又話「大隻Rocky」好單純。（資料圖片/陳順禎 攝）

崔碧珈出PO擔心友人受騙！（截圖）

Rocky疑似回應！（截圖）

曾自爆月入四位數 兩自閉症兒生活費成重擔

Rocky於2021年與結婚20年的太太離婚，並要照顧兩位患有自閉症的兒子，家庭壓力甚大。Rocky過往曾多次透露經濟出現困難，表示在TVB當閒角月入僅得四位數，家用亦是「拎得幾多得幾多」。疫情期間健身室停業，更一度令他陷入零收入困境，連兒子的補習班都要取消。

Rocky曾有美好家庭。（Facebook@Rocky Cheng）

Rocky於2005年參加《香港先生選舉》並奪得「健力組」冠軍而正式入行。（IG@ rockychengofficial）