網上爆紅美國迪士尼樂園「壞皇后」不演了！　真身曝光仲靚過公主

根據美國知名名人雜誌《PEOPLE》報道，在美國迪士尼樂園的「壞皇后」扮演者Sabrina Von B.將結束在樂園8年的表演生涯。提起Sabrina Von B.這個名字，相信大部分香港市民都會一頭霧水，但只要打開任何一個社交平台，再輸入「迪士尼 白雪公主 壞皇后」的話，大部分都會出現這位扮演者所飾演的「壞皇后」的短片。



多年前「壞皇后」與一位YouTuber互動的影片在網上爆紅。（YouTube截圖）

Sabrina Von B.的壞皇后「壞」得嚟又唔會令人討厭。（YouTube截圖）

因YouTube片爆紅

她的爆紅，始於2019年一位YouTuber與她互動的短片，其後有關片段再於約2021年再次廣泛流傳，亦令她成為了該迪士尼樂園的「生招牌」。她接受訪問時說道：「影片的爆紅，以及大家對內容的喜愛，一直讓我感到無比榮幸，能夠讓大家喜愛這樣一個標誌性人物，而且我覺得我所做的一切真的有意義，能給大家帶來笑容。我很感激這些短片能在互聯網上流傳下去。當時感覺很不真實，現在依然如此，我肯定永遠都不會忘記那種感覺。」

迪士尼樂園壞皇后「退位」後，才公開自己身份。（ig@sabrinavonb）

真身靚過公主！

訪問中，她提到出演「壞皇后」並不是一件易事。因為加州天氣很熱，所以要多喝水，確保肌膚狀態很好，有充足睡眠，前一晚要吃飽才有精力。「每天都要翻轉那件披風，可不是件容易的事。」正式工作前，還要做一些面部運動，然後才可正式「化身」成為壞皇后。

「壞皇后」Sabrina Von B.也提到，迪士尼方面想保持神秘感，直到她離開「壞皇后」一職後，才公開地談論自己曾是那一位迪士尼樂園的「壞皇后」。

原來她曾到香港迪士尼樂園遊玩。（ig@sabrinavonb）

「壞皇后」Sabrina Von B.真人都好靚！（ig@sabrinavonb）

平日裝扮的「壞皇后」Sabrina Von B.（ig@sabrinavonb）

