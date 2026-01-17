中年4丨60歲詹越身材fit爆跳唱《愛情陷阱》　羅陽見海兒勁怕羞

《中年好聲音4》明晚（18日）播映第八集，將有三位超吸睛參賽者，先有現年43歲的可愛音樂製作人羅陽，羅陽演唱《頭髮亂了》大晒假音及驚人節拍感，跳舞時又大送心心，氣氛一流；期間海兒撳燈「現身」後，羅陽竟因而被嚇到「窒偈」甩Beat兼發呆，場面爆笑。

肥媽取笑：未見過靚女咩？

由於羅陽自我介紹是男團製作人，肥媽見到他對著女生如此怕醜，即搞Gag著他搞女團：「你未見過靚女咩？做吓女團習慣吓見靚女啦，你本來唔止兩盞燈（意指他若不「窒偈」甩beat會更高分）。」周國豐則直指羅陽揀錯歌：「佢明明有質素，點解要揀《頭髮亂了》，完全唔係你嘅擅長，你要唱《頭髮亂了》就唔好著到咁樣吖大佬，點解會著到咁樣架。」

第八集將有三位超吸睛參賽者。

43歲音樂製作人羅陽，演唱《頭髮亂了》，並大送心心。

43歲音樂製作人羅陽，演唱《頭髮亂了》。

海兒剛撳完燈評審板一落，羅陽就畀海兒嚇到窒偈甩Beat。

張偉晉曾贏得《亞洲星光大道5 跳舞吧！》第四名

另一吸睛位，是38歲的張偉晉（Regent），他一邊跳Krump 一邊演唱《黑夜不再來》非常「創新」，更因而引爆肥媽周國豐口水戰，周國豐先指相關舞蹈「匪夷所思」，與歌曲完全唔夾，肥媽則以極幽默答案和應周國豐：「我都可以著三點式，但我唔夠薑咋嘛。」周國豐聞言即扮慌張、連嗌三個「唔好」制止：「唔好！唔好！真係唔好！」肥媽即激動反擊：「咩唔好呀？！你依家咩意思呀，睇小我呀？」全場爆笑。原來Regent本身是排舞師兼舞蹈員，比賽經驗豐富，曾贏得《亞洲星光大道5 跳舞吧！》第四名，及《康王舞動中國》全國總冠軍，之後亦先後做過主持、拍過電影及發布過個人單曲，並曾與關嘉敏Carman及何汐宸Karson合唱《Chocolate Liquor》。

張偉晉（Regent）一邊跳Krump 一邊演唱《黑夜不再來》。

張偉晉（Regent）一邊跳Krump 一邊演唱《黑夜不再來》。

年紀最大女參賽者—60歲詹越

第三大吸睛位來自最大年紀女參賽者—60歲的詹越。屬於Senior參賽者系列的詹越，唱歌時不但中氣十足、跳舞有氣有力，身形更是弗到漏油。58歲才正式學唱歌的她，演唱歌曲為《愛情陷阱》，獲張佳添大讚是「sixties係new forties」的最佳示範：「你嘅活力、你嘅身材，even你嘅聲線都係young嘅，真係要向你學習。」肥媽則讚詹越海選時跳舞已相當搶眼，甚有舞台表演欲。

最大年紀女參賽者-詹越。

詹越今次演唱歌曲為《愛情陷阱》，身型Fit到爆。

肥媽笑指張佳添老師就最鍾意咁著嘅女人嘅。