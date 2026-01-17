尋歡作樂的姐姐｜傳游嘉欣頻NG惹吳若希戴祖儀不滿　慘遭孤立爆喊

TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》近期播出後話題不斷，節目除了有麥玲玲，早前就加入了吳若希（Jinny）、戴祖儀以及游嘉欣三位靚女一起玩轉深圳與廣州。今日《星島頭條》報道指在廣深篇拍攝期間，吳若希與戴祖儀因不滿游嘉欣反應較慢、頻頻NG，三人之間產生了摩擦。被嫌棄的游嘉欣曾在壓力下不禁落淚，吳若希與戴祖儀非但未有安慰，更疏遠游嘉欣，令拍攝期間氣氛緊張。

游嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，成為「最具潛質新人」五位得獎者之一。（IG@kayan_yau）

同樣搶盡眼球的，還有由麥玲玲、何依婷、林凱恩、何沛珈、吳若希、戴祖儀、游嘉欣主持的《尋歡作樂的姐姐》。（官方提供圖片）

游嘉欣壓力爆煲當眾爆喊

製作組安排了吳若希、戴祖儀以及游嘉欣在節目中與型男小鮮肉作近距離互動，表面上，三人玩得融洽愉快，可是，據節目組人員透露，鏡頭背後卻暗藏緊張氣氛。該報道指游嘉欣在即興對答環節中表現較為拘謹，爆料者表示：「旅遊節目好多時有啲爆肚傾計環節，但游嘉欣比較死板，往往都接唔上，即場反應不及吳若希、戴祖儀『機關槍』咁狂爆肚，搞到一個鏡頭要NG幾次，令到吳若希戴祖儀都拍到好冇癮，『兩姊妹』一有機會就寸爆對方。」因此，游嘉欣曾因壓力爆煲，不禁在團隊面前爆喊。吳若希卻覺得游嘉欣扮可憐，甚至周圍「唱」對方。

表面上玩得好開心。（官方提供圖片）

游游隻「老鼠仔」超大隻。（官方提供圖片）

游嘉欣慘遭孤立

該報道又指，當只有戴祖儀和游嘉欣相處時，氣氛尚未算太僵硬；但只要吳若希加入，她便經常與戴祖儀孖住行動，無論吃飯、點飲品或自拍均不會主動邀請游嘉欣跟她倆一起，游嘉欣慘遭孤立。游嘉欣還會不時聽到她們的冷言冷語，表現得很難受。至於麥玲玲作為前輩，就保持中立態度，避免捲入是非。爆料者又補充說：「當然游嘉欣自己都有責任，反應唔夠快接唔到，確實係佢嘅問題。」而游嘉欣近日出席活動受訪時就坦言拍攝過程辛苦，戴祖儀則表示拍攝充滿樂趣，兩人感受截然不同。

估唔到食餐飯都可以咁有玩味，三位Young Line姐姐吳若希、戴祖儀及游嘉欣，又穿上不同風格的古裝，在一間古色古香的餐廳中大歎宮廷宴。（官方提供圖片）