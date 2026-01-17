鍾柔美潛水多日貼扭腰熱舞片　勁縮肚驚現兩排肋骨遭網民洗版圍攻

童星出身的19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）自聖誕節錯手流出與緋聞男友劉展霆（Eden）的親密啜面片後秒刪，令形象一度插水。雖然她當時極力澄清只是玩遊戲「Truth or Dare」輸掉，並死口護住其純情「A0」（從未拍拖）金漆招牌，隨即遭網民連環起底，爆出多段中學時期的激吻黑歷史。神隱潛水多日後，Yumi昨日（16日）終於在IG「探頭」試水溫，大晒火辣跳舞片，引發網民排山倒海的狙擊！

鍾柔美（Yumi）唔小心流出被劉展霆錫面的親密照。（ig@yumichung1221）

當Yumi講完「好朋友」及「了解中」後，身旁的姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）表情就相當耐人尋味。（資料圖片/葉志明攝）

Yumi不時晒性感相。（ig@yumichung1221）

+ 5

Bra Top晒蛇腰 縮肚驚現肋骨

片段中，Yumi換上緊身運動Bra Top，大方展示纖細小蠻腰，起勁對住鏡頭「擺來擺去」扭動身軀，明顯見到她縮起肚皮，連肋骨都現形。不過，Yumi舞技依舊精湛，After Class隊友姚焯菲及ERROR成員保錡亦有點讚支持，但網民的焦點顯然不在舞技，而是她那被指「大話精」的誠信問題。

Threads的留言區瞬間淪變得火藥味十足，不少網民對她「堅稱A0」的說法極為反感，紛紛留言嘲諷：「今次Truth or Dare輸咗要跳舞？」、「請問你2026年仲係A0嗎？」更有毒舌網民將其舞步比喻為「破地獄」，直言：「我只見到個鏡頭不停飛嚟飛去，你就喺度破緊地獄？算吧啦，每日清零當A0。」

Yumi潛水多日，終貼扭腰熱舞片，勁縮肚驚現兩排肋骨。（ig@yumichung1221）

Yumi潛水多日，終貼扭腰熱舞片，勁縮肚驚現兩排肋骨。（ig@yumichung1221）

擺得好勁。（ig@yumichung1221）

大鵬展翅動作。（ig@yumichung1221）

+ 1

+ 2

連環被踢爆「偽A0」？13歲與師兄角落攬攬

Yumi的玉女人設之所以崩壞，全因網上瘋傳的多張「證據」。有自稱是其同學的網民在Threads踢爆，指Yumi中學時期至少拍過四次拖，更流出她與不同男生的親密合照。其中一張註明是2019年的相片，當時僅13歲的Yumi小鳥依人般依偎在一名男生肩膊；更有爆料指該男生是學校的Head Prefect（總領袖生），Yumi當年經常出入對方課室，兩人在校園角落「又攬又錫」。

Yumi被指「偽A0」。（ig截圖）

爆料人提供了鍾柔美與中學時其中一任男友Royson的合照，見女方手執飲品，輕靠男方肩膀，兩人露出甜蜜微笑。（讀者提供）

與此同時，網上亦流出鍾柔美與Royson的合照，這張相他們更親密。

Royson就是鍾柔美的風紀前男友，比Yumi就讀高年級。（IG圖片）

鍾柔美前男友Gregory。（受訪者提供）

鍾柔美前男友Zachary是一位活躍Busker，IG有超過4千人Follow。（IG圖片）

「米粉」死忠護航：做最真實自己！

更令網民嘩然的，是多張穿著校服的密照。相中Yumi與男生在巴士上隔著口罩「鼻貼鼻」，甚至有在樓梯間相擁激吻的照片。種種證據與她受訪時強調「我好清楚自己想要乜，以學業為重，未拍過拖」的清純宣言大相庭徑，網民直言：「鍾意你拍拖，但唔鍾意你講大話。」不過仍有「米粉」死忠留言護航，認為19歲拍拖是成長必經階段：「唔使扮A0㗎，就算你A380都會支持你，做最真實嘅自己！」面對排山倒海的輿論，Yumi暫時採取「不回應、不表態」政策，似乎想以「冷處理」方式，透過跳舞片重新出發。

鍾柔美曾被爆料指「學霸」和「全班第一」形象是假象，表示：「之前又話全班第一，其實係因為佢係非華語學生，嗰班全班都係外國人，計分方法又唔同，所以先係全班第一。」（IG@yumichung1221）

Yumi係童星出身。（電視截圖）