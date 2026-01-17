馬蹄露姪仔穿閃片裙開騷　被靚仔從後攬實疑出櫃：搵到我嘅許志安

馬蹄露的姪仔馬米高是一名YouTuber，以教授英語為主，向來以言論出位、敢言見稱，繼早前批評Do姐鄭裕玲英文及自爆移民簽證被拒後，近日他又在社交平台投下震撼彈！馬米高突然晒出一張與俊男的親暱合照，更配文「終於搵到我嘅許志安」，疑似正式公開出櫃，引起網民熱討。

馬米高移民台灣，亦有上當地的綜藝節目。

馬米高是馬蹄露姪仔。（IG@mamaigo）

紫髮媚妝造型妖艷 網民：撞樣黎海珊？

照片中，馬米高換上女性化打扮，將紫髮梳成兩個小髮髻，眼角點綴了星星與愛心圖案，臉頰更寫上「LOVE」字樣。他身穿藍色短版露腰襯衫，露出嫵媚神態一隻手輕咬太陽眼鏡臂，另一隻手則毛實男方的方，少女感爆棚！不少網民留言指，馬米高這個妝容和神態，竟然與前TVB女星黎海珊有幾分神似。

馬米高疑出軌官宣戀情

最令網民起哄的是，馬米高被一名擁有結實「麒麟臂」的年輕型男從後環抱，兩人姿態非常親密。馬米高留言表示：「忍咗好耐終於可以講喇……終於搵到我嘅許志安」，疑似大方承認蜜運中。一眾好友紛紛送上祝福，笑指他：「你墮入情網，我們卻在網外看...祝福你」。

馬米高疑宣官出櫃：「「忍咗好耐終於可以講喇……終於搵到我嘅許志安」。

馬米高被指與黎海珊撞樣。

聖誕開迷你音樂會穿閃片裙

馬米高早前舉辦了一個迷你音樂會，跟「米粉」（粉絲暱稱）歡度聖誕佳節。馬米高在ig分享影片，他以多個不同造型亮相，除濃妝艷抹，還有閃片短裙，打扮完全是女性。

聖誕與「米粉」歡聚。（IG@mamaigo）

穿閃片裝，好有聖誕氣氛。（IG@mamaigo）

好有嫵媚。（IG@mamaigo）

打扮女性化。（IG@mamaigo）

追美國夢失敗曾淚崩領事館 為護姑姐馬蹄露寧「拆夥」

馬米高入行以來是非不斷，曾因狠批台灣人及前輩言論惹火，早前更自爆為了「美國夢」豪花20萬港元申請O-1簽證，卻因訂閱數未達標等理由兩度被拒，令他在領事館外失控爆喊。雖然事業與夢想路途崎嶇，但馬米高十分愛錫家人，作為馬蹄露的姪仔，他早前宣布為保護姑姐，避免對方因自己的惹火言論而受牽連被罵，決定忍痛停止拍攝合作影片，表示「寧願自己被罵，都唔想屋企人受侮辱」，但強調「我同姑姐關係同以前一樣」，感情依然要好。

馬米高透露花了20萬請美國律師幫手申請簽證。（YouTube影片截圖）

6位數。（YouTube影片截圖）

馬米高談到粉絲支持時不禁爆喊。（YouTube影片截圖）

爆喊。（YouTube影片截圖）

馬米高是YouTuber，經常拍片教英文，不少短片會請來姑姐馬蹄露客串及合作。（馬米高YouTube段截圖）