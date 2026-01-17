前港姐季軍再覓第三春高調公開新戀情　離婚未夠兩個月孖新歡放閃

現年43歲的2002年港姐季軍胡家惠（Cathy）去年11月宣布與第二任丈夫離婚，結束3年婚姻：「他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車，去追尋他的個人理想，雖然事出非常突然，但我也會接受，畢竟每個人都有他的選擇權利。」回復單身未夠兩個月，日前胡家惠就在社交平台高調公開新戀情，她寫道：「珍惜🩵你的人，你甚麼也不用做，他也會好好保護你…#謝謝你20年來的守護 #從好朋友開始原來是這樣的 #霸氣總裁的臂彎💪🏻」

胡家惠高調公開新戀情

胡家惠上載了一張依偎在男士臂彎的照片，相中的她冧爆甜笑，之後她又曬出多張男友視角靚相，更公開合照放閃，一臉幸福！胡家惠在接受傳媒訪問時大方承認覓得第三春，並透露與男友早在2006年已經認識，對方見證她拍拖、失戀，甚至離婚，更形容他為「軍師」，而胡家惠離婚後，男方即飛到上海陪她，更霸氣揚言要好好保護及照顧她，胡家惠大讚男友很包容她，更默默守護了她20年，令她大為感動！

胡家惠曾歷前夫出軌患躁鬱症

胡家惠在2011年與任職室內設計師的男友邱仲平結婚，兩人育有兩女，但在她懷第二胎時發現老公出軌，令她大受打擊，更患上躁鬱症，2018年兩人正式離婚，胡家惠獨力照顧兩女，其後認識第二任老公Manfred Lau，兩人在2022年結婚，婚後老公對一對繼女視如己出，胡家惠不時大曬幸福生活，可惜這段婚姻僅維持了3年多就告吹。不過如今胡家惠再覓幸福，移居上海的她更與兩個女兒展開新生活，日前她就分享母女合照，並寫道：「Happy Friday 🍷感恩兩個女已經適應了上海的生活🫶🏻我相信我們會越來越好的🩵#學習享受慢活的生活 #身體健康最重要」

