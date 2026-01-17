鄭健樂被貼街招追數　崔碧珈否認係幕後黑手：我唔做啲咁陰濕嘅嘢

崔碧珈（Anita）與「大隻Rocky」鄭健樂的「父女戀」緋聞，由高調示愛到短短一個多月內急轉直下，由互讚變互寸，崔碧珈更在社交平台發文，指「有人」不停主動加她身邊朋友，要求對方「搵過其他目標繼續裝單純啦」。隨後鄭健樂發文反擊指：「會不會是有心人想無心人，令無心人變有心人，無心人是清白」暗示有人故意誤導，二人關係極速玩完。 與此同時，鄭健樂近日又被人貼街招追數，遭指「欠債不還、食軟飯、香港世紀渣男」，形象插水，再度成為全城熱話。

崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

Rocky隨後高調宣布戀情，更新facebook感情狀況，透露與崔碧珈戀愛中！（facebook@Rocky Cheng）

崔碧珈出PO擔心友人受騙！（截圖）

Rocky疑似回應！（截圖）

近日有讀者向《01娛樂》爆料，指日前在旺角見到Rocky被貼街招，內容指控他幾宗罪及稱他欠債、破產等。（讀者提供）

街招分別指Rocky食軟飯、出面爭落周街大耳窿、以為申請破產可以不還錢、於社交網站周圍「食女」求包養等，更稱：「呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」（讀者提供）

《01娛樂》聯絡Rocky查詢是否得罪人或被誣衊，至截稿前未有回覆。（讀者提供）

面對「世紀賤男」的指控，Rocky今日（17日）終於在IG「蒲頭」，以黑底白字寫下充滿佛家因果論的字句回擊：「傷害過你的人，在傷害你的那一刻，他的因報就已經開始了，任何事情都有因果，該有的一定不會少，果報也許會遲到，但永遠不會缺席，凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰！」

Rocky終於「蒲頭」，寫下佛家因果論，字裡行間似乎暗示自己才是受害者。（IG@ rockychengofficial）

崔碧珈今日（17/1）現身尖沙咀出席分享會，她就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實佢係唔係渣男，首先就要點定義，同埋我喺五日入邊嘅train只係見過佢兩次，所以我就唔係好知道佢本身個人，但起碼同佢training係好多正常。（佢會唔會口花花又細心？）對我都係正常好普通冇咩特別。（會唔會好多暗戀你？）唔會，因為畀人嘅感覺可能平時嘅我係好強，所以冇乜人追，佢算係好大膽嗰個嚟嘅。」

崔碧珈今日出席分享會。（葉志明攝）

崔碧珈話Rocky表現正常。（葉志明攝）

崔碧珈指Rocky好大膽。（葉志明攝）

對於Rocky被貼街招，有網民猜測是她所為，崔碧珈就表示：「咁如果我冇做過，我又覺得我唔需要講係定唔係，首先我唔做啲咁陰濕嘅嘢，因為我都好敢言，加上社交網站都一係一個渠道，其實我直接講咪得囉，唔需要咁做嗰啲嘢。」提到Rocky今日出Po疑似反擊，崔碧珈就表示：「其實我唔係好消化到佢啲說話，我覺得佢每一句說話都唔一定關於我，人生唔係為咗我而轉，佢可能有其他新目標，變咗佢講嘢係畀其他人。（大家冇聯絡？）冇聯絡。」

崔碧珈否認係幕後黑手。（葉志明攝）

敢言。（葉志明攝）