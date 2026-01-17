凍齡一哥花膠當早餐蟲草沖水飲好滋補　曾因腰患暴瘦卧床行唔到

現年63歲的前「亞視一哥」林韋辰近年定居內地，除了不時拍片分享近況及心靈雞湯之外，亦積極直播帶貨，不少網民都大讚已經「登六」的他外表凍齡，完全看不出真實年齡，當然離不開林韋辰平日努力保養及養生！日前林韋辰就拍片分享自己的早餐，可見他的早餐非常豐富，有花膠、鮑魚等等，相當滋補！

在《踩過界》中，林韋辰與李佳芯曾經是戀人。（劇照）

林韋辰在TVB拍過不少劇集。（劇照）

《福爾摩師奶》中再演奸角。（劇照）

林韋辰早餐食花膠鮑魚

片中的林韋辰身穿睡袍，在廚房準備早餐，枱上有一碟已經泡發好的花膠、鮮鮑魚及鮮冬菇，他介紹早餐的食材：「用咗$1500買返嚟嘅花膠，整個澳門買返嚟嘅蝦子麵，好好食㗎，再加個鮮飽魚同埋冬菇，咁就得㗎喇！」他將食材放落鑊，再加入調味醬汁，完成後上碟，絕對是色香味俱全！之後林韋辰就開餐，一邊食一邊講：「早餐要整個營養夠豐富先得嘅，呢個蝦子都一絕呀！花膠就係要咁樣食喇，朝頭早係咪要膠質滿滿呀，一口一啖花膠，正到冇朋友呀！」

林韋辰前年腰患復發卧床行唔到一度暴瘦

林韋辰在前年10月拍片透露自己因多年前拍戲的舊患致坐骨神經痛復發，曾入院、看中醫、針灸、復位等，嘗試了各種不同的治療方法，但仍需要用助行架輔助走路，令他不禁感慨：「原來一個咁簡單行路嘅動作，好似與生俱來就識嘅動作，佢要攞走你就攞走你，你係動彈不得。」他形容腰患復發期間是「人生中最黑暗的三個月」：「情況都幾嚴重下，唔瞓得啦，唔企得啦，唔行得啦，唔坐得，幾乎令我嗰個意志都消沉咗落嚟，個人直接係瘦咗十幾斤，完全冇狀態啦。」幸好經過休養後已有好轉，他亦自此着重保養身體，希望保持最佳狀態！

前年10月林韋辰突然拍片自爆因坐骨神經痛舊病復發，嚴重時連行路都有困難，更一度暴瘦7KG（約15磅）！（影片截圖）

林韋辰以招牌眼鏡Look現身，染了一頭金髮的他更顯年輕，雖然身形依然瘦削，但精神不俗！（IG@candymancandy）