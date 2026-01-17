古佩玲學生舊照樣貌惹爭議　同屆港姐梁敏巧：如果有整咪認囉

近日網民在小紅書貼出古佩玲學生時期MV《Dreamer》片段及中學舊照，片中她臉型較闊、鼻樑扁平，與現時精緻五官判若兩人，迅速瘋傳網絡。

除了樣貌被質疑「後天加工」，更有自稱是古佩玲中學同學家屬的網民爆料，指她當年為了鋪路選港姐，竟然勒令同學刪除所有她的舊照！網民留言指：「他與我的妹妹是中學同學，中學畢業的時候要求大家刪除她的相」。甚至有人表示，幾年前一位 YouTuber 上載這段《Dreamer》影片後，疑被投訴而遭下架。古佩玲曾解釋外貌變化源於年齡增長、減重及化妝技巧，但舊片流出令傳聞再起波瀾。

2019年港姐季軍古佩玲。（資料圖片）

古佩玲曾是大劉口中「膠面女星」嫌疑人之一。（IG@kellyyygu_）

古佩玲學生時期已很有表演欲。（小紅書）

片中女生笑起來反而最易認出是古佩玲。（小紅書）

參選2019年同屆港姐梁敏巧今晚（17/1）現身電視城出席《慈善星輝仁濟夜》節目直播，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我覺得女仔想變靚做醫美都好正常，用啲儀器碌吓塊面等塊面去吓水腫都好正常，我都有去美容院㗎。（接唔接受到整容？）我覺得女仔自己開心就冇問題。我覺得整容都係自己嘅事嚟，人哋鍾意點講就點講，變咗最緊要自己開心。（如果自己有整容，會唔會大方承認？）如果有整咪認囉，咁所以如果有人問我會認囉。」

梁敏巧表示自己如果整容，會大方承認。（吳子生攝）

問到有否看到古佩玲最近出土的《Dreamer》舊影片，外貌判若兩人。梁敏巧笑言：「我冇睇。（當年選美相比現在有否進化？）佢不嬲都咁靚，如果唔係就選唔到港姐季軍。（有冇覺得佢愈變愈靚？）我覺得佢係更加靚，因為佢化妝進步咗好多，所以靚咗好多。（咁你有請教佢？）咁你有冇覺得我靚咗，啲網民都話我整容㗎。其實我都係化妝技巧啫。同埋佢有叫我做多啲運動，同飲食方面。（佢有冇介紹醫美醫生俾你？）都冇特別，都係講吓啲化妝品。（覺唔覺得佢整容？）咁又唔似，我覺得佢好靚。（你判斷唔到？）我冇睇，所以唔識判斷。（如果一個人真係整容識唔識分辨？）唔識。」

梁敏巧覺得古佩玲愈來愈靚。（吳子生攝）