陳懿德為有錢爸爸慶生揭「會長」身份　媽媽樣貌年輕撞樣岑麗香

現年27歲的陳懿德（德德）曾在2021年參選港姐，落選後加入TVB成為節目《東張西望》主持，憑真性情及出眾外形而被封為「東張女神」，得到公司力捧，去年更奪《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳女新人」。一直有傳聞指陳懿德是富家女，近日她在社交平台分享為爸爸慶祝生日的溫馨家庭照，一個蛋糕就揭示了爸爸的驚人身份，原來是「會長」，而父母的年紀相距亦成為焦點。

陳懿德得到公司力捧，去年奪《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳女新人」。（IG@taktakrachel）

陳懿德亦係「東張女神」之一。（IG@taktakrachel）

富貴爸爸原來是「會長」

陳懿德昨日（17日）在IG上載一家三口合照，壽星陳爸爸穿上橙紅色上衣，笑容燦爛精神飽滿，見他一左一右攬實女兒和太太，前面擺放了一個哥爾夫球場造型的蛋糕，上面寫有「會長 STANLEY」字樣，似乎暗示陳爸爸在朋友之間有的稱號，霸氣十足。雖然未有透露父親真實年齡，但相中可見陳爸爸一頭白髮，且滿臉皺紋有不少歲月痕跡。

陳媽媽氣質出眾撞樣岑麗香

相反，陳媽媽保養得宜，雖然打扮低調卻難掩超凡氣質，五官標緻，不少網民大讚她神似「香香公主」岑麗香，兩母女站在一起宛如姊妹，足見德德遺傳了媽媽的優良基因。陳懿德留言祝福父親大人：「Happy Birthday to my superhero 🎂 」。

陳懿德為富貴爸爸慶祝生日。（IG@taktakrachel）

蛋糕上面寫有「會長 STANLEY」字樣。（IG@taktakrachel）

陳懿德曾透露父母已退休，閒時都係打高爾夫作樂，享受人生。（IG@taktakrachel）

網民都覺得陳懿德嘅媽媽好後生。（IG@taktakrachel）

元朗豪宅曝光招呼30人綽綽有餘

陳懿德的富貴家境早已不是秘密，她曾多次在IG分享豪宅內景，客飯廳樓底極高，掛有巨型畫作及精緻吊燈。早前慶祝26歲生日時，她更一口氣邀請了緋聞男友羅天宇、劉佩玥、何依婷等近30位圈中好友到屋企開Party，空間依然綽綽有餘。

未否認是有錢女 搵錢靠自己

陳懿德曾透露父母以前做生意，但現時已退休，專職享受人生。對於一直被標籤「有錢女」，陳懿德亦未有否認，曾接受《香港01》訪問時直說：「其實我由細細個，有時人哋都會有啲標籤，形容我屋企有錢，但係我會覺得嗰啲錢唔係我，屋企有或者爸爸媽媽有，係佢哋嘅事，唔係我搵返嚟，亦唔係屬於我。」她亦希望能靠自己，大學時期已拒絕問屋企攞錢，靠瘋狂補習自給自足交學費。

講到家庭背景，德德說父母以前做生意，但現時已退休，專職享受人生。（IG@taktakrachel）

陳懿德去年在豪宅慶祝生日！（IG@taktakrachel）

陳懿德曾邀請多位圈中好友到家中作客。（IG@taktakrachel）

狗仔生日都要慶祝一下，特別準備了迷你生日蛋糕同皇冠。（IG@taktakrachel）

樓底極高。（IG@taktakrachel）

與羅天宇緋聞浮面

陳懿德近年傳戀上38歲、被封「女神收割機」的羅天宇，雖然兩人一直低調處理，但早前已被拍到羅天宇收工後直奔德德位於元朗的香閨，更被周刊直擊他與陳媽媽在街頭有傾有講，似乎早已獲得「家長認證」，戀情逐漸明朗化。

家境富裕。（IG@taktakrachel）

大曬比堅尼。（IG@taktakrachel）

盡顯曲線美。（IG@taktakrachel）

陳懿德曾在2021年參選港姐。（IG@taktakrachel）

陳懿德與郭珮文主持《福祿壽訓練學院》。（IG@taktakrachel）