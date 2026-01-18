渣馬2026｜74歲鄭則仕首戰10km　網民受激勵：仲有咩藉口唔做運動

《渣打馬拉松2026》今日（18日）舉行，周潤發（發哥）率領76歲鮑起靜、74鄭則仕（Kent）、79歲劉江等跑友參與10km賽事，眾人一起衝線，相當熱鬧。發哥受訪時指他與鮑姐、Kent哥及劉江加起來幾百歲，今年是最多人陪他一起跑的一次，又大讚Kent哥是「超班生」：「新仔跑咗9個月已經跑到10km。」不過Kent哥也不諱言跑得好辛苦，被發哥笑：「可能聽日就退會。」

肥貓完成10K網民佩服毅力 網民服到五體投地：微臣董昭先行跑步

Kent哥多年來體型都是偏肥胖，加上已74歲，網民對他挑戰渣馬都大感意外，同時非常佩服他的毅力與體育精神，網民除了引用他在《造王者》的金句，改成：「微臣董昭先行跑步！」外，更多的是留言表達對他的欣賞，包括：「健康真係要自己爭取，睇住佢之前身體有問題，而家跑到10km，大家仲有咩藉口話做運動辛苦」、「董昭都跑得快過大家」、「鄭則仕都跑到10K，啲老人家仲有咩藉口唔做運動。阿媽生性啦！你睇下人地幾勤力」

網民引用他在《造王者》的金句，改成：「微臣董昭先行跑步！」（TVB）

有網民又提到，Kent哥與鮑起靜是「母子」齊跑，因二人在《肥貓正傳》飾演母子，而事實上鮑姐只比他年長兩年。

發哥慢跑遷就老友志在帶出健康訊息 網民感恩救老演員健康

今次發哥為了遷就一班年過70的好友們，特地與他們一起慢慢跑，最終以2小時左右完成賽事，他坦言最主要是希望示範到年紀大一樣可以跑這個訊息，並謂：「唔係志在成績，志在完成。」網民都激讚發哥「救咗好多老演員 至少肥貓同盧海鵬都聽發哥話 唔跑都行多咗 同食得健康」。

鄭則仕曾受糖尿病折磨為健康減磅 苦口婆心勸世：我是受害者

其實鄭則仕多年來都患有糖尿病，更一度被誤傳死訊；早前他體型突然暴瘦惹來健康響警號等揣測，他就曾親自闢謠：「說我暴瘦，我是真的，我從270斤減到現在200斤，是因為年紀大了，身體承受不了，會很多毛病出來，為了想自己健康，輕鬆，所以必須要減肥。」他指很多人願意花錢吃美食，卻不願花錢修復健康，更苦口婆心說：「朋友聽我一句勸，有些病是無法修復會跟你一輩子的，我就是受害者，糖尿病，一個傻蛋。」儘管如此，但鄭則仕其實一向熱愛運動，保齡玲技冠絕娛圈，更曾奪保齡球公開賽冠軍！

