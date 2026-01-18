單親媽離婚後靠自己　爆每月中幾次六合彩今期獎金最多：分享幸運

現年34歲的前少女組合Cream成員李蘊（Renee），自從去年驚爆與內地金融才俊羅章冠（David）結束8年婚姻後，正式復出幕前自力更生。雖然失婚後的李蘊要復出幕前養活自己，但似乎得到上天眷顧，近日在社交平台大晒超強橫財運，自爆買六合彩「每個月中幾次」，最近一期中獎金額更創新高！

李蘊昨日（17日）在IG限時動態晒出六合彩中獎截圖，興奮留言：「分享快樂，分享幸運。」 從相中可見，她今期只買了一注35元，但開心中了四個半字，彩金高達10,560港元。她更語出驚人地表示，中獎對她來說已是家常便飯：「講真...我每個月都中幾次六合彩😊，今次多少少🤏🏻，每次多少少🤏🏻。」簡直是旺氣逼人，可以封做「幸運女神」！

離婚後仍每周與小朋友見面，做個盡責好媽媽。（IG@renee0727）

前夫曾爆被傷害：情節比小說狗血

雖然財運亨通，但李蘊的感情路卻相當崎嶇。她與羅章冠原本是圈中的三年抱兩的模範夫妻，移居廣州後育有9歲大女羅紫晞及6歲細仔羅明新。豈料跨過七年之癢後，李蘊去年才坦承早於2023年已低調離婚。

對於離婚真相，李蘊一直封口避談是否涉及第三者。不過，有眼尖網民翻出羅章冠曾在2022年發火炮轟，指控遭人背叛、被傷害，更用上「自私、任性、冷血無情」及「情節比小說狗血」等重字眼，疑似暗指婚姻中有不可告人的內情。David亦已清空所有合照，更曾暗諷李蘊缺席兒子的幼稚園畢業禮。

李蘊隔空反擊：睇人PK最開心

面對前夫的種種指控，李蘊曾發文回敬：「睇人PK最開心㗎啦！」 雖然兩人隔空對話火藥味甚濃，但為了子女，他們亦曾「合體」享受家庭樂，並強調對子女的愛永不改變。

