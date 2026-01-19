成龍米蘭被捕獲樣貌回春一部位狀態驚人　與女留學生對話曝真面目

71歲的國際功夫巨星成龍，入行60多年拍過無數經典電影作品，身手好自然不用多說，最近還殺入時裝界。近日，成龍到意大利米蘭出席李寧品牌時裝周，期間他被不少在當地的遊客及留學野生捕獲，成龍不但大展親民作風，而且狀態驚人，與網民之間的互動間，更揭露其私下真實一面。

成龍日前現身米蘭出席時裝周。（小紅書截圖）

友善為粉絲簽名。（小紅書截圖）

無視工作人員阻攔親民簽名

有網民在社交平台分享於米蘭遇見成龍的片段，並幸運攞到對方親筆簽名。該網民激動寫道，當她上前詢問能否簽名，隨行工作人員隨即說「有工作」為由婉拒，沒想到成龍大哥聽到後，竟直接說：「可以啊！我幫你簽呀。」簽名後，成龍更親手將筆紙遞回給粉絲，完全沒有巨星架子，令對方非常開心：「激動的心，顫抖的手！老牌明星人也太好了，又謙虛又低調，簡直絕了！」

罕有見到成龍一身型格打扮。（小紅書截圖）

雖然已過古稀之年，但成龍依然活力十足。（小紅書截圖）

吸引不少人圍觀。（小紅書截圖）

一身打扮顯型格

片段中可見，成龍當日的打扮罕有走時尚路線，他戴著招牌黑框眼鏡，身穿剪裁俐落的淺色大衣配搭西褲，顯得英氣勃勃，神采奕奕。最令網民驚嘆的是，近距離拍攝下，成龍狀態極佳，頭髮烏黑濃密，且髮量驚人，完全看不出已是71歲的高齡。不少網民留言：「龍哥真的不顯老」、「羨慕龍哥的髮量」、「大哥髮量王者啊，這歲數，除了髮際線後移了點，其他的頭髮依然不少」，笑指其代言「動L」洗髮水不是白用。

成龍友善與當地留學生交談。（小紅書截圖）

成龍叫對方讀書加油。（小紅書截圖）

暖心慰問留學生

至於另一條片，成龍在「街拍」，雖然已過古稀之年，但依然活力十足。期間有在米蘭留學的女學生圍觀，他不但大方答應合照，更主動打開話匣子與對方聊天，親切詢問：「從哪裡來的？」當得知對方在當地讀書後，成龍更豎起大拇指鼓勵道：「哦，加油。」該粉絲事後表示，當天先是遇到了球星馬龍，隨後又偶遇成龍，直言「今天實在太幸運了」。她大讚成龍本人「好溫柔好Nice」，讓遠在異地的留學生感到非常溫暖。

一點巨星架子都沒有。（小紅書截圖）