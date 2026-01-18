鄭浩南返港與朋友嘆京菜　同場前TVB男神逆生長狀態驚人撞樣C朗？

現年61歲的鄭浩南於2022年自爆與結婚20年的前妻鮑愛玲婚變後，重新投入工作，並積極進軍內地市場，除拍戲外，亦活躍社交平台，身兼「美食KOL」以及獲邀四處登台，雖然已屆花甲之年，但身形依然Fit爆有型。不過近日鄭浩南回港與眾好友飯聚時，竟遇到「對手」？

鄭浩南近日回港，相約一班老友食飯。（小紅書截圖）

鄭浩南越老越有味道。（小紅書截圖）

鄭浩南帶朋友光顧一間有60多年歷史的京菜館。（小紅書截圖）

兩大男神同框 兄弟情深

鄭浩南出名Keep得好，雖然60幾歲依然fit到漏。近日，鄭浩南特意從內地回港相約一班好朋友，幫襯一間有60年歷史的老字號京菜館，雖然菜館裏面的菜式精美，且裝修保留六、七十年代風格，但都不及一位座上客吸睛，他就是關禮傑。

關禮傑也是座上客。（小紅書截圖）

關禮傑依然高顏值。（小紅書截圖）

關禮傑還是圈中愛妻號，與太太經常形影不離。（小紅書截圖）

63歲關禮傑狀態驚人 攜眷大曬恩愛

影片中，兩人一見面即表現得相當興奮，關禮傑攬實鄭浩南說：「Miss you」，可見他們非常老友。席間兩人「雞啄唔斷」，一邊歎白酒一邊聊天，鄭浩南更盡顯鐵漢柔情一面，主動為關禮傑夾菜。當晚，關禮傑還攜太太一同出席飯局，大曬恩愛。而最令網民驚嘆的是關禮傑的狀態，身穿一身運動服的他，雖然臉上有少許歲月痕跡，但皮膚依然緊緻，而且擁有一頭濃密黑髮，最難得少少肚腩都不見有，整個人感覺充滿活力，完全不像63歲，視覺年齡彷彿只有40多歲。

鄭浩南和關禮傑非常老友。（小紅書內截圖）

大家舉杯暢飲。（小紅書內截圖）

鄭浩南又為關禮傑夾菜，非常老友。（小紅書截圖）

不少網民紛紛留言大讚：「第一眼就看到了關禮傑」、「關禮傑還這麼年輕」、「關禮傑都係型」、「最鍾意睇關禮傑嘅戲，不老男神」；甚至有人認為：「關禮傑越睇越似C朗。」有網民認同說：「等C朗到他這個年紀，肯定沒他看年輕。」評價相當之高。

兩人開心到不醉無歸。（小紅書截圖）

關禮傑凍齡狀態驚人。（小紅書截圖）

非常開心熱鬧的一餐飯。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）