梁小龍逝世｜移居內地被封民族英雄　拒拍黑社會片：唔令國家丟臉

香港影壇傳來令人惋惜的噩耗。於70年代與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」的著名武打明星梁小龍（原名梁財生），於1月14日不幸病逝，享年77歲。消息已獲其生前友人證實，據指，其家人正低調處理身後事，喪禮暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。

梁小龍離世，享年77歲。（資料圖片/葉志明 攝）

梁小龍憑電影《功夫》「火雲邪神」一角深入民心。（電影畫面）

《功夫》「火雲邪神」再創高峰

梁小龍見證了香港動作電影的興衰，早在1970年代就與李小龍、成龍、狄龍並稱「四龍」，1980年代，他於香港麗的電視劇《大俠霍元甲》演出劇中霍元甲大徒弟陳真，紅遍大江南北。後來梁小龍曾一度淡出香港娛樂圈轉戰商界，至2004年，他復出參演周星馳電影《功夫》，憑飾演終極反派「火雲邪神」，將其事業推上另一個高峰。

梁小龍近年活躍社交平台。（抖音截圖）

去年返港受訪 霸氣直言：一般人請我唔起

梁小龍近年主力在內地發展，並已移居內地約五、六年。去年10月，他曾回港出席公開活動，當時完全看不出健康有異樣。他在受訪時透露近年依然十分繁忙，為了工作走訪各地，更直言內地生活十分適合自己：「大陸係中國人地方，有乜理由唔慣。而家所有企業都去咗大陸或者外國，我哋電影都係。因為而家拍一部電影，你小製作冇興趣，大製作又冇人夠膽投資，所以都去晒大陸。（你參與的都是大製作？）中型啦，所謂大製作係7，8千萬以上，小製作幾百萬，請個演員都唔夠。」

梁小龍與劉永、陳惠敏去年回港出席公開活動，梁小龍受訪時霸氣直言：一般人請我唔起。（資料圖片/葉志明 攝）

自詡「民族英雄」拒拍黑社會片

縱橫影壇數十載，梁小龍對接拍角色亦有自己的原則。他在訪問中曾坦言，拍戲早已不是為了錢，而是為了積累下來的粉絲，「都要對得住佢哋先得。」他當時霸氣地說：「一般人請我唔起，唔好講幾多錢。我喺大陸，好榮幸，全中國影迷當我係民族英雄，因為我做咗好多，唔會令國家丟臉嘅事。所以一般毒販、黑社會我都唔拍。做咗咁多年，拍戲唔係淨係為咗搵錢。」

梁小龍拒拍黑社會片。（抖音截圖）