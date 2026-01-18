梁小龍離世丨與嫩妻育一女一子　70歲曾捲婚外情風波：問心無愧

著名功夫影星、憑周星馳電影《功夫》「火雲邪神」一角再度翻紅的梁小龍，於1月14日不幸逝世，享年77歲。梁小龍有過兩段婚姻，1975年他與混血歌手黎愛蓮（Irene Ryder）結婚，可惜4年後黎愛蓮突遭人潑強酸襲擊致慘遭毀容。有指梁小龍當年為了醫治愛妻，不惜花光所有積蓄進行多次植皮手術，雖然兩人最後離婚收場，但這份情義已教人動容。1995年，梁小龍與比他年輕20歲的宋驤再婚，育有一女一子，家庭生活一直被視為幸福美滿。

1995年，梁小龍與比他年輕20歲的宋驤再婚，育有一女一子，家庭生活一直被視為幸福美滿。（網上圖片）

微博發文自認出軌 有視像截圖

不過，梁小龍在2018年、以70歲高齡意外捲入的一場婚外情風波，當年梁小龍的微博帳號突然投下震撼彈，貼出一張與一名女士視像通話的截圖，發文承認自己出軌，向小三告白「為了妳，我可以不要家庭、老婆兒女。」不過下秒隨即卻把該發文刪除。

梁小龍在微博上發文，稱在橫店拍戲的20多天裡，都是與該女子待在一起，對外則謊稱對方是自己的助理，不過愛得火熱的兩人，在拍戲空檔還會一起去旅遊，甚至在拍完戲後，梁小龍也先陪對方回到深圳，再回到香港家中。文末他還向對方表白：「我離不開妳，為了妳我可以不要家庭、老婆和兒女，雖然我比妳大三十多歲，但只要妳不離開我，每個月在妳身上花費多少錢我都願意，因為想妳，每日都要跟妳視頻（訊），通完話之後再回家。」

梁小龍在2018年、以70歲高齡意外捲入的一場婚外情風波，其微博貼出一張與一名女士視像通話的截圖，並發文承認自己出軌。（微博圖片）

梁小龍隨後否認，稱「問心無愧」。（網上截圖）

否認出軌賺錢全交妻兒

事件在網上瘋傳，一名自稱是梁小龍徒弟的靖龍第一時間出面代師澄清，指梁小龍的帳號早於一個月前被盜，並強調：「家師年紀已大，不太會用微博」。事隔一日，梁小龍接受傳媒訪問時，亦親自逐一反駁疑點。他指出最致命的破綻是微博發文顯示來自「iPhone」，而他本人一向使用華為手機。他感慨自己生活低調且問心無愧，賺到的錢幾乎全數交給妻兒，自認是個不折不扣的好老公。