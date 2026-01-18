梁小龍逝世｜62歲單挑鬼腳七熊欣欣 火雲邪神再現拳腳快到冇影！
撰文：林迅景
梁小龍於2026年1月14日離世，享壽77歲。今日（1月18日）傳出噩耗，70年代與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」的著名武打明星梁小龍（原名梁財生）於1月14日不幸病逝，享年77歲。消息已獲其生前友人證實，據指，其家人正低調處理身後事，喪禮暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。
去年身體健壯
去年梁小龍曾回港到亞視大埔廠房出席活動，當時的他身體健壯，與同場的陳惠敏、劉永等人談笑風生，接受《香港01》訪問時亦對答如流，絲毫沒有異樣。很難想像，幾個月後就與世長辭，令人感到十分惋惜。
梁小龍有真功夫
談起梁小龍，其人生可說是多姿多采，見過其真人或曾與其同事的人，無不為他的身手而佩服，就連影壇大哥洪金寶亦曾在訪問中公開大讚梁小龍為真功夫，身手敏捷！梁小龍曾參演周星馳電影《功夫》飾演「火雲邪神」一角，但其本身還是現實中的武林高手。曾學過詠春、空手道的他，更是圈內有名的格鬥高手。
62歲對打熊欣欣 拳腳快到冇影
約十多年前，梁小龍曾登上中國內地浙江衛視的《我不是明星》節目，當時台上還有一名武林高手「鬼腳七」熊欣欣，經主持慫恿及邀請下，梁小龍就在台上即席與熊欣欣過招。兩人擺好架構後，熊欣欣先是一腳直踢梁小龍腦門，但梁小龍反手就格擋了，隨後一個箭步向前揮出直拳，電光火石之間已踢出一記左腳。熊欣欣又回應了兩腳後，梁小龍又連續踢出兩個360度迴旋踢。中間過了幾招後，梁小龍又踢出一記右側腿踢。主持人出言：「好啦，好啦。」兩人才收招。隨後這一段「梁小龍VS熊欣欣」在內地網絡上瘋傳，亦經常被人提起，以證明梁小龍寶刀未老，而功夫真實並不是花拳繡腿。