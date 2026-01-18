傅穎反擊住豪宅被包養傳聞：女藝人沒出歌演戲，就沒能力養自己？

傅穎（Theresa，現名傅寶誼）近年主力轉戰內地發展，在內地直播帶貨界殺出一條血路，更在多個大城市穿梭居住，生活富泰。不過，人紅自然是非多，Theresa近日預告即將搬屋，從杭州搬回香港，卻又令她「忽然富貴」的傳言被翻起，對於這些閒言閒語，Theresa近日終於忍無可忍，在IG發千字文反擊！

Theresa透露將會搬屋。（IG截圖）

採光十足。（IG截圖）

夜景。（小紅書圖片）

傅穎在南昌的新屋擁無敵海景。（影片截圖）

Theresa在文中坦言，自己投身直播帶貨行業已經三年多，這段期間她並沒有靠任何人，完全是靠自己「起早貪黑」長時間工作，由選品、做調研到介紹都親力親為。她自豪地表示：「三年多了，挺拚命的，贏得的口碑，得到的一切，都是她值得的。」

直播帶貨搏到盡 嘆香港與內地評價兩極不滿被指遭包養

然而，令她最感無奈的，是兩地網民對她努力工作的截然不同反應。她透露內地粉絲見到她日以繼夜直播，會心疼留言：「我才剛睡醒，你已在直播！」、「早點睡吧，別太累了！」、「別太拼了」、「早點睡吧」；但在香港，換來的卻是冷嘲熱諷，甚至一句冷冰冰的：「她被包養」。Theresa不忿反擊：「香港女藝人，沒出歌、沒演戲，就沒能力養好自己？」她強調自己即使不是女藝人，作為一個普通人，只要肯去工作，絕對有能力養活自己，霸氣粉碎「靠男人」的指控。

傅穎好勤力直播帶貨。（小紅書圖片）

傅穎對於兩地網民對她努力工作的截然不同反應感無奈，她透露內地粉絲見到她日以繼夜直播會心疼留言叫她「別太拼了」、「早點睡吧」；但在香港，換來的卻是冷嘲熱諷，甚至一句冷冰冰的：「她被包養」。（IG@ theresafu.bo）

Theresa不忿反擊：「香港女藝人，沒出歌、沒演戲，就沒能力養好自己？」她強調自己即使不是女藝人，作為一個普通人，只要肯去工作，絕對有能力養活自己，霸氣粉碎「靠男人」的指控。（IG@ theresafu.bo）

轟侮辱女性的男人「大多無能」 鼓勵姊妹重拾「配得感」

Theresa除了為自己發聲，更將矛頭直指那些對女性帶有偏見的男人。她狠批社會上總有些人對女性張口就來，說些侮辱的話：「有些女性亦會加入其中，像在對全世界吶喊：『女人必須依附男人才能活得好』嫁個富裕老公：『她很幸福』」她指自己並非女權主義，但她希望女性能在今天把「配得感」重拾起來，寄語：「你配 你值得 你可以！」並且毫不留情地譏諷「會出言侮辱女性的男人」，稱他們大多無能，還補上一句：「對不起，我太直接，你可以哭，不是罪。」完全盡顯「Girl boss」大家姐風範！

傅穎極不同意「女人必須依附男人才能活得好」。（IG@ theresafu.bo）

傅穎指自己並非女權主義，但她希望女性能在今天把「配得感」重拾起來，寄語：「你配 你值得 你可以！」（IG@ theresafu.bo）

傅穎毫不留情地譏諷「會出言侮辱女性的男人」，稱他們大多無能，還補上一句：「對不起，我太直接，你可以哭，不是罪。」完全盡顯「Girl boss」大家姐風範！（IG@ theresafu.bo）

曾因住豪宅惹揣測 與老闆胡清藍傳緋聞被指忽然富貴

其實Theresa之所以如此「有火」，全因近年有不少傳聞指她「忽然富貴」，早前她簽約當年曾合作的前藝人胡清藍旗下，因而傳出緋聞，加上她先後在北京、廣州、上海、杭州等多地居住，更曾進駐複式豪宅，生活質素幾級跳，於是有傳言指她獲「特別照顧」。不過其實胡清藍與交往15年的太太「牙縫姐」婚姻幸福，半年前更合體拍片曬恩愛否認婚變，並謂：「我們好得很呢！」解釋懶得更新社交平台，不代表婚姻有問題。

早前她簽約當年曾合作的前藝人胡清藍旗下，因而傳出緋聞。（IG圖片）

其實胡清藍與交往15年的太太「牙縫姐」婚姻幸福。（抖音@牙縫姐&胡清藍）