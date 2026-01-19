瘋傳12名霍金街頭「飛車」唱歌　網民爆笑留地獄梗：好彩係斜路

網上瘋傳一段12名男子打扮成已故著名物理學家霍金（Stephen Hawking），坐着電動輪椅在城市的石春路上穿梭的短片。沿途他們更以機器人聲音唱着歌，不少途人一邊笑一邊拍片，畫面實在惹笑卻又非常「地獄」，有網民又留言講爛gag：「好彩係斜路」、「以為是AI」、「霍金上不到天堂，因為只有樓梯」。



根據一些網民表示，片中A Chirigota in Theory所唱的，是西班牙有名的童謠「小雞舞」。（tiktok截圖）

表演背後有暖心故事

跟據一些報道，這12名「霍金」來自一個叫「A Chirigota in Theory」的組合，按照字面解讀即是「理論上的滑稽歌隊」。他們擅長以「地獄梗」演出。在當地時間星期三，他們參加西班牙卡迪斯（Cádiz）嘉年華，也在法雅大劇院登場參加比賽。

在另一段YouTube片段中可看到，在30分鐘的表演中，他們均以相同裝扮以機器人聲音唱歌，歌詞中不乏有「憑著求生意志和輪椅，我登上了頂峰，甚至觸摸星辰」，用以致敬霍金與漸凍症搏鬥，及積極面對人生的精神。

台上12個「霍金」表達唱歌、彈奏樂器和「跳舞」。（YouTube截圖）

其實表演旨在引起大眾對漸凍症關注，十分有意義。（YouTube截圖）

點解玩咁大？

短片瘋傳後，有不少聲音認為這個玩笑太過分。面對外界聲音，其實團隊創作人Miguel Ángel Llull曾表示這是一個「孤注一擲」的表演。他原意是想運用黑色幽默讓大眾關注殘障人士，而為了「安全」，他們在表演前的採排，就邀請了安達盧西亞ALS協會的成員及患者觀看，獲得他們認同和祝福後，才正式演出。表演結束後，他們也將自資的12張電動輪椅捐給有需要的ALS患者。這次表演雖然「地獄」，但卻成功地製造了討論，也令大眾更關注漸凍症。