孔德賢陳熙蕊呼籲大眾支持領養　寵物都搞紅地氈頒獎典禮

為了提倡「人寵共融」的和諧社會，由GP55主辦、GP目標導航慈善基金籌辦的大型寵物盛事「寵物似主人型」金寵獎紅地氈頒獎典禮，將於2026年1月31日假西環卑路乍灣海濱長廊隆重舉行。今日（15日）舉行的記者招待會上，除了公佈活動詳情外，更邀得龐郭秀雲博士、孔德賢及陳熙蕊擔任推廣大使，鼎力支持是次慈善活動。著名歌手譚嘉儀亦欣然應邀擔任推廣大使，雖未能出席今日記者會，但以錄像形式支持當日發佈。在記者招待會上，龐郭秀雲博士、孔德賢及陳熙蕊一身時尚打扮亮相，現場亦有多隻打扮靚麗的寵物現身，氣氛熱烈。

為了提倡「人寵共融」的和諧社會，大型寵物盛事「寵物似主人型」金寵獎紅地氈頒獎典禮。(公關提供)

孔德賢。(公關提供)

各位愛心大使均表示自己是愛寵人士，對於能夠參與此類推廣寵物文化的活動感到非常有意義。藝人孔德賢分享道，自己家中養有寵物，支持領養，深知牠們就像家人一樣，這次活動能讓毛孩們走上紅地氈，非常有意義。陳熙蕊亦大談飼養寵物的樂趣，並預告到時會以靚麗造型出席1月31日的紅地氈活動，並呼籲大眾關注領養寵物的議題。大會亦特別感謝歌手譚嘉儀的支持，雖然她因工作行程繁忙未能親臨記者會，但她非常關心動物福祉，並承諾會全力支持及宣傳是次活動，與大眾一同為寵物發聲。聲夢Junior 十強梁栩寧 Haily 之前因專心考大學，很久沒有在螢光幕前出現，如今已入讀香港大學法律及政治系﹐將重新積極參與幕前活動。今次因為善心媽媽是籌委之一及本身喜愛寵物，所以鼎力支持，共襄善舉，決定​​​​​​​​​​​​​​出場表演。

各位愛心大使均表示自己是愛寵人士。(公關提供)

梁栩寧、陳熙蕊、龐郭秀雲博士、孔德賢.。(公關提供)

精彩活動亮點率先睇

是次「寵物似主人型」金寵獎紅地氈頒獎典禮將於1月31日假西環卑路乍灣海濱長廊下午1 時正至晚上8時30分舉行。

當日焦點包括：

1. Petwalk Show：歡迎公眾報名參與，讓愛寵穿上自家設計的時裝，在T台上展現風采。



2. 短視頻創作比賽：鼓勵市民拍攝與寵物的日常生活短片，分享感人或搞笑時刻。



3. 紅地氈頒獎典禮：邀請專業評審及公眾投票選出「最靚毛孩」、「最似主人獎」等多個大獎，得獎者將獲得豐富獎品。



主辦機構代表表示，活動扣除成本將撥捐慈善機構，包括捐贈重建及為國內學校提供更優質資源及支持香港服務。大會呼籲全港愛護動物人士踴躍參與，帶同家中毛孩一齊「行紅地氈」，創造美好回憶。

活動詳情：

- 日期：2026年1月31日（星期六）

- 時間：下午1 時正至晚上8時30分

- 地點：西環卑路乍灣海濱長廊



龐郭秀雲博士。(公關提供)

梁栩寧。(公關提供)

孔德賢。(公關提供)

陳熙蕊。(公關提供)

