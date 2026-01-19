李龍基被質疑與第二任太太未離婚　網紅續狙擊：根本冇心娶王青霞

75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的戀情風波愈演愈烈，本以為隨著女方出獄返回家鄉生活已接近尾聲，豈料被YouTuber「導遊哥哥」Hugo踢爆王青霞早在內地結婚，兒子已經16歲，李龍基不認不認還需認，向傳媒稱好傷心，但還是要跟爆料人說句「多謝」，否則仍被蒙在鼓裏。不過，近日事情又有新發展，「導遊哥哥」Hugo再度發功，聲稱掌握關鍵證據，質疑李龍基與第二任內地太太原來一直未離婚，更直斥基哥為「失德基」，根本無心迎娶王青霞！



75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的戀情風波愈演愈烈。（資料圖片）

感情風波似乎未停止。（資料圖片）

李龍基去年7月捧住60支玫瑰花接王青霞出獄，自此王青霞就消息於大眾視線。(資料圖片)

據YouTuber Hugo指王青霞與「老公」陳先生及王媽媽冬至一齊吃飯。（圖片提供：導遊哥哥）

「導遊哥哥」斥李龍基是「玩家」

「導遊哥哥」在最新短片中分享一張疑似含有男女雙方名字及證件號碼的截圖。相中顯示男方姓名為「李浩基」，女方為卓X霞，兩人於1998年3月12日辦理結婚，業務狀態清楚列明為「辦結」。Hugo指出，這代表兩人的婚姻關係至今在內地依然有效。

他狠批基哥一直以來聲稱會娶王青霞全屬虛言，因為基哥心知自己在內地未辦妥離婚，若真結婚便會犯下重婚罪。同時質疑基哥，如果已在香港辦理好離婚手續，便應當帶備相關文件返內地通知民政局辦理清楚。Hugo在標題上形容：「失德基根本冇心娶霞姐助證，仲點樣同王青霞結婚？」、「玩家大亂鬧失德基成贏家，利用香港身份利誘卓小姐，利用明星夢利誘王青霞，失德基開年搵真銀」，詞鋒銳利不客氣。

再有新爆料，導遊哥哥指李龍基本名李浩基，與卓X霞的婚姻在內地仍有效。（YouTube@導遊哥哥）

當年有指第二任太太（紅圈）曾小產。（網上圖片）

網紅「導遊哥哥」不停狙擊李龍基，指他一直冇心娶王青霞。（YouTube@導遊哥哥）

真名叫「李浩基」成一大疑團

《01娛樂》昨日（17日）向李龍基了解，但至截稿前仍未回覆。據維基百科資料，李龍基本名「李浩基」，名字與「導遊哥哥」所指相乎。不過，李龍基於2018年接受《明報周刊》訪問，透露自己真名叫「李洪基」，加入娛樂圈時候由以前經理人梁泊濤（Pato）為他改了「李龍基」這個響亮的藝名。

婚後買樓全歸第二任太太

訪問中，李龍基亦有提及這位第二任太太，指對方是內地人，年紀比他年輕廿七、八歲，約在二十年前跟對方結婚，推算時間即1998年，這點與「導遊哥哥」的資料相近。當時李龍基亦有透露買樓問題，指自己有五、六層樓收租，全部都是歸第二任太太所擁有，因為信任對方，買樓全由太太作主，自己並沒有名字，並說：「我一定比她先走，留下什麼保障給她呢？樓囉。大吉利市若我搵不到錢，或者走先一步，都可以保障她生活無憂。」

早前李龍基被質疑在訪問中說過「七層樓寫晒畀佢」，後來澄清是指第二任太太而非王青霞，王青霞一直知道他離婚後是「淨身出戶」，純屬溝通誤會說：「冇提過係王青霞。」

維基百科資料，李龍基原名叫「李浩基」，不過在李龍基曾接受周刊訪問時透露自己真名叫「李洪基」。（截圖）

基哥名下「七層樓」的去向亦是焦點，接受《香港01》訪問時強調王青霞清楚佢係「淨身出戶」。（資料圖片）

李龍基多次為王青霞落淚。（資料圖片）

王青霞入獄，李龍基多次激動灑淚人前。(資料圖片/凌子淇攝)

李龍基有過兩段婚姻

李龍基在1970年代與第一任妻子結婚，育有兩女一子，但因婚外情及不懂體諒另一半而離婚。李龍基於1990年代曾遷到深圳與比他年輕二十多年的第二任妻子居住，女方曾經懷上李龍基的孩子，卻在2020年3月臨盆前小產了。同年爆出李龍基與比他年輕36年的王青霞（Chris Wong）拍拖，及後李龍基受訪時承認因為與她相戀才與前妻分開。

盼消除「老屈文化」

對於感情問題鬧出的連串風波，李龍基日前在活動上指自己雖沒傷害人，卻屢遭抹黑。面對網民「渣男」、「計算基」等指控看得淡然，強調社會應消除「老屈文化」，他說：「就算我係『提款基』，我冇傷害你，人哋提我款啫，冇嘢㗎，點解令到自己咁唔開心？我相信唔止一個，網上面有人話『提款基，我見到你就嬲！』冇意思，呢啲靠屈文化應該要清除。」

李龍基有過兩段婚姻，與王青霞婚姻亦觸礁。（（資料圖片/葉志明攝）